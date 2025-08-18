Fudbal

NASTAVLJA SE HAOS U SPLITU: Fudbaleri Hajduka posle istorijske bruke više nisu bezbedni ni na ulici!

Новости онлине

18. 08. 2025. u 17:52

Najnovije vesti iz Hrvatske su prilično šokantne.

НАСТАВЉА СЕ ХАОС У СПЛИТУ: Фудбалери Хајдука после историјске бруке више нису безбедни ни на улици!

Foto: Profimedia

Evo kako je o tome javnost obavestio tamošnji portal "24 sata":

"Nakon divljanja splitske Torcide na stadionu na kraju utakmice između Hajduka i Slaven Belupa, koju su Bili dobili sa 3:0, novi incident je izbio u jednom kafiću u Splitu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Naš portal je došao do video snimka na kojem se vidi kako jedan huligan verbalno napada igrača Hajduka Entonija Kalika, a zatim ga pljuje.

- Kalik je otišao tamo da popije kafu, huligan ga je zaustavio i pretio da će mu izbiti zube, vikao je i unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno pogledao, zatim okrenuo leđa, i tada ga je huligan pljunuo - rekao nam je čitalac.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, Hajduk je izbačen iz Evrope od albanskog Dinamo sitija, a Torcida je izrazila svoje nezadovoljstvo na utakmici protiv Belupa.

Prvih 20 minuta nije bilo navijanja, a onda se na severu Poljuda pojavila poruka u kojoj je Torcida napala igrače. Kada su fudbaleri došli da pozdrave navijače posle utakmice, baklje su počele da lete ka terenu sa severa, terajući igrače da beže, a uvrede su se nastavile", ističe pomenuti medij.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo

"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo