NASTAVLJA SE HAOS U SPLITU: Fudbaleri Hajduka posle istorijske bruke više nisu bezbedni ni na ulici!
Najnovije vesti iz Hrvatske su prilično šokantne.
Evo kako je o tome javnost obavestio tamošnji portal "24 sata":
"Nakon divljanja splitske Torcide na stadionu na kraju utakmice između Hajduka i Slaven Belupa, koju su Bili dobili sa 3:0, novi incident je izbio u jednom kafiću u Splitu.
Naš portal je došao do video snimka na kojem se vidi kako jedan huligan verbalno napada igrača Hajduka Entonija Kalika, a zatim ga pljuje.
- Kalik je otišao tamo da popije kafu, huligan ga je zaustavio i pretio da će mu izbiti zube, vikao je i unosio mu se u lice. Kalik ga je mirno pogledao, zatim okrenuo leđa, i tada ga je huligan pljunuo - rekao nam je čitalac.
Podsetimo, Hajduk je izbačen iz Evrope od albanskog Dinamo sitija, a Torcida je izrazila svoje nezadovoljstvo na utakmici protiv Belupa.
Prvih 20 minuta nije bilo navijanja, a onda se na severu Poljuda pojavila poruka u kojoj je Torcida napala igrače. Kada su fudbaleri došli da pozdrave navijače posle utakmice, baklje su počele da lete ka terenu sa severa, terajući igrače da beže, a uvrede su se nastavile", ističe pomenuti medij.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
