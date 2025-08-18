ČUVENI BRAZILAC NE DOLAZI U BEOGRAD! Crvena zvezda dobila sjajnu vest pred Pafos

CRVENA zvezda igra protiv Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona. Kiparski prvak je pred duel sa crveno-belima doveo legendarnog Brazilca Davida Luiza koji bi trebalo da predstavlja veliko pojačanje za ovaj tim.

FOTO: Profimedia

Ipak, ovog 38-godišnjaka publika u Beogradu neće imati priliku da vidi, pošto nije registrovan za dvomeč sa srpskim klubom.

Portparol Pafosa Hristoforos Mataiu je govorio za lokalne mediji i otkrio koliko težak zadatak čeka izabranike Huana Karseda.

- Ovo je najveće gostovanje do sada. Nemamo pritisak, ali putujemo u Srbiju s optimizmom. Ići ćemo da igramo na punom stadionu. Informacije govore o više od 50.000 ljudi. Nadamo se dobrom rezultatu kako bismo se borili na našem stadionu za prolaz. Sigurno postoji uzbuđenje, ali ostajemo skromni i ozbiljni. Moramo da odigramo savršenu utakmicu da bismo izvukli pozitivan rezultat - rekao je Mataiu.

On je otkrio ko još pored bivšeg igrača Arsenala, Čelsija i PSŽ-a propušta dvomeč sa crveno-belima.

- Van tima je Kina koji je sakupio kartone. Nije bilo promena na spisku. Kako sada stvari stoje, David Luiz neće biti prijavljen za ove mečeve, ali mislim da neće dugo čekati na debi. Fudbaler trenira normalno - istakao je Mataiu i istakao da će više od 100 navijača biti uz Pafos u Beogradu.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Pafos igra se u utorak od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić", a možete je pratiti na sportskim stranicama "Novosti".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“