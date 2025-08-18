"VIDEO SAM STRAH U NJIHOVIM OČIMA": Mirko Ivanić otkrio šta je velika snaga Crvene zvezde!

CRVENA zvezda protiv Pafosa igra u plej-ofu za Ligu šampiona, a sve navijače raduje činjenica da će u timu biti kapiten Mirko Ivanić.

FOTO: FK Crvena zvezda

On je otkrio da je spreman za utakmicu sa prvakom Kipra.

- Da, biću spreman - rekao je Ivanić i dodao:

- Rekao sam da sam spreman, ne i da ću igrati. Ta odluka je na treneru Milojeviću.

Osvrnuo se na dosadašnji put ekipe u kvalifikacijama za najelitnije takmičenje.

- Mi smo prošli ekipu sa Gibraltara, rekao sam da ne treba da letimo, onda smo naišli na težeg protivnika, Leh, šampiona Poljske, koji dolazi iz jakog prvenstva, izjednačenog. Odradili smo, mnogima je bilo rutinski, ali mi znamo kako smo se spremali. Sutra nas čeka najteža utakmica do sada, verujemo da možemo, do sada smo pokazali da smo tada najspremniji, jedva čekam da utakmica počne.

Očekuje se da će on i saigrači imati veliku podršku sa tribina stadiona "Rajko Mitić".

- Vratio bih se na prošlu godinu, kada smo igrali protiv Bodea, znao sam da ćemo proći jer sam video strah u očima njihovim. To je pomoć naših navijača, to nam mnogo olakšava. Glavni deo moramo mi da odradimo, uz našu pripremu i kvalitet verujem da ćemo proći. Potrudićemo se. Pokazali smo da možemo i u gostima. Sutra svakako neće biti rešeno. Uz Božju pomoć nadam se da će biti dobro - zaključio je Ivanić.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Pafos igra se u utorak od 21 sat i možete je pratiti na sportskim stranicama "Novosti".

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“