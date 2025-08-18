HAOS U TIVTU! Crnogorci brutalno vređali Srbina (VIDEO)
SRPSKI trener na meti crnogorskih huligana.
U nedelju veče u crnogorskom fudbalskom šampionatu igrao se derbi između Arsenala iz Tivta i podgoričke Budućnosti koje sa klupe predvodi srpski trener Nenad Lalatović. Ipak, taj meč nije završen...
U 52. minutu je na stadionu u Tivtu nestalo struje i zbog toga je utakmica prekinuta.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Iako je semafor radio, kao i bilo svetla na okolnim zgradama, sami reflektori nisu radili, te je ustanovljeno da nije moguće u kratkom vremenskom roku otkloniti problem.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Za to vreme, navijači domaćeg tima su popalili bliceve na mobilnim telefonima i u velikoj meri vređali trenera Budućnosti Nenada Lalatovića nazivavši ga "narkomanom" - čime su prešli svaku granicu!
To je potrajalo nekoliko minuta, dok nije odlučeno da se svi akteri povuku i da utakmica bude nastavljena u ponedeljak od 18:30.
Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu
Preporučujemo
LALATOVIĆ U PROBLEMU: Četi srpskog stručnjaka preti eliminacija iz Evrope!
31. 07. 2025. u 07:40
"NIJE MI TEŠKO PALO ŠTO ME JE ZVEZDA PRODALA": Crveno-beli oborili Milana Đuricu za 42000 dinara! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
18. 08. 2025. u 07:45
"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo
Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda šokirale su "delije".
17. 08. 2025. u 15:16
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)