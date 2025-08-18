OTKRIVENO! Evo da li će legendarni Brazilac igrati protiv Crvene zvezde

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21 čas dočekuju kiparskog prvaka Pafos u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

Foto: EPA-EFE/Peter Powell/NMC/Pool

Kiprani su u trećoj rundi kvalifikacija načinili iznenađenje i eliminisali daleko poznatiji Dinamo iz Kijeva, te potvrdili da se radi o izuzetno neugodnoj ekipi.

Pafos će biti najugodniji kada se ekipi priključi prekaljeni brazilski štoper David Luiz, ali njega nećemo gledati sutra uveče u Beogradu. Razlog je jasan, nekadašnji prvak Evrope sa Čelsijem još uvek nije ni registrovan za Ligu šampiona, jasno pokazuje zvanični sajt UEFA

Ostaje da se vidi da li će 38-godišnjak naknadno biti registrovan za revanš, a do tada Luiz vredno trenira, čime se pohvalio na "Instagramu". Veteran je imao problem sa butinom pre dolaska na Kipar, ali je povreda izgleda prošlost.

