OTKRIVENO! Evo da li će legendarni Brazilac igrati protiv Crvene zvezde
Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21 čas dočekuju kiparskog prvaka Pafos u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.
Kiprani su u trećoj rundi kvalifikacija načinili iznenađenje i eliminisali daleko poznatiji Dinamo iz Kijeva, te potvrdili da se radi o izuzetno neugodnoj ekipi.
Pafos će biti najugodniji kada se ekipi priključi prekaljeni brazilski štoper David Luiz, ali njega nećemo gledati sutra uveče u Beogradu. Razlog je jasan, nekadašnji prvak Evrope sa Čelsijem još uvek nije ni registrovan za Ligu šampiona, jasno pokazuje zvanični sajt UEFA
Ostaje da se vidi da li će 38-godišnjak naknadno biti registrovan za revanš, a do tada Luiz vredno trenira, čime se pohvalio na "Instagramu". Veteran je imao problem sa butinom pre dolaska na Kipar, ali je povreda izgleda prošlost.
Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu
Preporučujemo
ŠOK PRED ZVEZDU! Hitno se oglasili iz Pafosa, ogorčeni zbog jedne stvari
18. 08. 2025. u 08:26
"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU! Crvena zvezda već u Ligi šampiona
18. 08. 2025. u 07:49
"CIGANI..." Zvezdin stranac Nair Tiknizjan progovorio srpski kako niko nije očekivao
17. 08. 2025. u 20:47
"NIJE MI TEŠKO PALO ŠTO ME JE ZVEZDA PRODALA": Crveno-beli oborili Milana Đuricu za 42000 dinara! (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
18. 08. 2025. u 07:45
"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo
Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda šokirale su "delije".
17. 08. 2025. u 15:16
"PROMENIO JE LIČNI OPIS": Željkov sin tvrdio da mu je otac živ
MNOGE je iznenadila izjava najstarijef sina Željka Ražnatovića Arkana, Mihajla da je njegov otac živ.
17. 08. 2025. u 16:16
Komentari (0)