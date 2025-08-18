Fudbal

OTKRIVENO! Evo da li će legendarni Brazilac igrati protiv Crvene zvezde

Новости онлине

18. 08. 2025. u 09:15

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 21 čas dočekuju kiparskog prvaka Pafos u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.

ОТКРИВЕНО! Ево да ли ће легендарни Бразилац играти против Црвене звезде

Foto: EPA-EFE/Peter Powell/NMC/Pool

Kiprani su u trećoj rundi kvalifikacija načinili iznenađenje i eliminisali daleko poznatiji Dinamo iz Kijeva, te potvrdili da se radi o izuzetno neugodnoj ekipi.

Pafos će biti najugodniji kada se ekipi priključi prekaljeni brazilski štoper David Luiz, ali njega nećemo gledati sutra uveče u Beogradu. Razlog je jasan, nekadašnji prvak Evrope sa Čelsijem još uvek nije ni registrovan za Ligu šampiona, jasno pokazuje zvanični sajt UEFA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by David Luiz (@davidluiz23)

Ostaje da se vidi da li će 38-godišnjak naknadno biti registrovan za revanš, a do tada Luiz vredno trenira, čime se pohvalio na "Instagramu". Veteran je imao problem sa butinom pre dolaska na Kipar, ali je povreda izgleda prošlost.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)