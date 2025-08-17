Fudbal

TRANSFER "BOMBA"! Reprezentativac Srbije želja nekadašnjeg šampiona Španije

Aleksandar Ilić
Aleksandar Ilić

17. 08. 2025. u 12:54

DEPORTIVO iz La Korunje zainteresovan je da u svoje redove dovede reprezentativca Srbije.

FOTO: FSS

Kako prenosi španska "Marka" Stefan Mitrović (23) na meti je Deportiva. 

Reprezentativac Srbije je bio na pozajmici u belgijskom Levenu i posle 29 utakmica, dva gola i jedne asistencije se vratio u Veronu.

Trener Antonio Idalgo želi da ga dovede na pozajmicu, uz obavezni otkup u slučaju plasmana iz Segunde u Primeru.

