TRANSFER "BOMBA"! Reprezentativac Srbije želja nekadašnjeg šampiona Španije
DEPORTIVO iz La Korunje zainteresovan je da u svoje redove dovede reprezentativca Srbije.
Kako prenosi španska "Marka" Stefan Mitrović (23) na meti je Deportiva.
Reprezentativac Srbije je bio na pozajmici u belgijskom Levenu i posle 29 utakmica, dva gola i jedne asistencije se vratio u Veronu.
Trener Antonio Idalgo želi da ga dovede na pozajmicu, uz obavezni otkup u slučaju plasmana iz Segunde u Primeru.
