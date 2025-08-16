ŠTA SE DEŠAVA TIMOM DEJANA STANKOVIĆA? Luda utakmica u Rusiji, Spartak na neverovatan način nije pobedio Zenit
SPARTAK iz Moskve ne ume da odigra normalnu utakmicu ove sezone. Lud meč viđen je u 5. kolu Premijer lige Rusije u kom su crveno-beli remizirali sa Zenitom - 2:2.
Od ranije je poznato da se Dejanu Stankoviću drma klupa, pa je ovaj susret bio jako važan za njega i klub, ali nije dobro počelo.
Gosti su u 14. minutu stigli do prednosti preko Matea Kasijere. Ipak, od tog momenta je Spartak zaigrao odlično i već do odlaska na odmor je uspeo da preokrene rezultat.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Igrao se 18. minut kad je izjednačenje doneo Markinjos, da bi u 39. minutu za preokret Moskovljana pogodio Žedson Fernandeš.
Nakon što je u 52. minutu Daglas Santos dobio crveni karton sve je slutilo na to da će konačno ekipa iz glavnog grada Rusije pobediti u prvenstvu, no uzbuđenja su tek počela.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tim iz Sankt Peterburga je uspeo da igračem manje da postigne gole. Uradio je to Aleksander Sobolev u 63. minutu.
Spartak je došao u situaciju da osvoji tri boda, Ezekjel Barko je dobio priliku da u 88. minutu izvede penal. Golman gostiju Denis Adamov mu je zustavio udarac, ali je domaćin iz odbitka postigao gol. No, usledio je šok za domaće navijače i Stankovića.
Naime, nakon što je sudija Artem Čistjakov pozvan od kolega iz VAR sobe procenjeno je da je Argentinac prilikom udarca sa 11 metara imao dupli kontakt sa loptom i gol je bio poništen.
Do kraja utakmice se rezultat nije promenio, pa je klub koji sa klupe predvodi srpski stručnjak produžio niz na pet mečeva bez pobede u prvenstvu.
Spartak je na 11. mestu na tabeli sa pet bodova, Zenit je na poziciji osam sa jednim bodom više.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
KATASTROFA ZA SLOVENIJU: Povredio se Luka Dončić, šepajući napustio teren (VIDEO)
16. 08. 2025. u 18:56
LjUDI MOJI, ŠTA OVO RADI JOKIĆ? Ceo svet bruji o njegovoj magiji u dresu Srbije (VIDEO)
16. 08. 2025. u 13:32
SENZACIJA! Ni Zvezda, ni Partizan, Nemanja Matić se vraća u Srbiju, evo u koji klub
16. 08. 2025. u 11:23 >> 11:26
VATRENO KRŠTENjE: Petrović debituje za novi klub u grotlu "Enfilda"
SRPSKI čuvar mreže će večeras upisati zvanični debi za Bornmut protiv Liverpula u meču koji otvara novu sezonu najjače lige sveta. Utakmica se igra na "Enfildu" i počinje od 21.00.
15. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)