ŠTA SE DEŠAVA TIMOM DEJANA STANKOVIĆA? Luda utakmica u Rusiji, Spartak na neverovatan način nije pobedio Zenit

SPARTAK iz Moskve ne ume da odigra normalnu utakmicu ove sezone. Lud meč viđen je u 5. kolu Premijer lige Rusije u kom su crveno-beli remizirali sa Zenitom - 2:2.

FOTO: Profimedia

Od ranije je poznato da se Dejanu Stankoviću drma klupa, pa je ovaj susret bio jako važan za njega i klub, ali nije dobro počelo.

Gosti su u 14. minutu stigli do prednosti preko Matea Kasijere. Ipak, od tog momenta je Spartak zaigrao odlično i već do odlaska na odmor je uspeo da preokrene rezultat.

Igrao se 18. minut kad je izjednačenje doneo Markinjos, da bi u 39. minutu za preokret Moskovljana pogodio Žedson Fernandeš.

Nakon što je u 52. minutu Daglas Santos dobio crveni karton sve je slutilo na to da će konačno ekipa iz glavnog grada Rusije pobediti u prvenstvu, no uzbuđenja su tek počela.

Tim iz Sankt Peterburga je uspeo da igračem manje da postigne gole. Uradio je to Aleksander Sobolev u 63. minutu.

Spartak je došao u situaciju da osvoji tri boda, Ezekjel Barko je dobio priliku da u 88. minutu izvede penal. Golman gostiju Denis Adamov mu je zustavio udarac, ali je domaćin iz odbitka postigao gol. No, usledio je šok za domaće navijače i Stankovića.

Naime, nakon što je sudija Artem Čistjakov pozvan od kolega iz VAR sobe procenjeno je da je Argentinac prilikom udarca sa 11 metara imao dupli kontakt sa loptom i gol je bio poništen.

Do kraja utakmice se rezultat nije promenio, pa je klub koji sa klupe predvodi srpski stručnjak produžio niz na pet mečeva bez pobede u prvenstvu.

Spartak je na 11. mestu na tabeli sa pet bodova, Zenit je na poziciji osam sa jednim bodom više.

