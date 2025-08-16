ZVEZDA JE FAVORIT PROTIV KIPRANA: Miljenik "Delija" uveren u prolaz crveno-belih

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Vlada Stošić pozvao je navijače da u velikom broju dođu na prvi meč plej-ofa za plasman u Ligu šampiona protiv Pafosa, koji će biti odigran 19. avgusta od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

FOTO: FK Crvena zvezda

- Crvena zvezda je svakako favorit protiv Kiprana, opet pričamo o fudbalu sa Kipra i našem fudbalu. Ako Zvezda bude igrala kako zna, koncentrisano, ne bi trebalo da imamo problema sa Kipranima. Bez obzira što se priča da oni imaju jaku ekipu, da su sve stranci, to sve stoji, ali opet smo mi Zvezda i mislim da smo moćniji u odnosu na njih, rekao je Stošić, preneo je sajt Zvezde.

On je istakao da najbitnije da navijači podrže Zvezdu na duelu sa šampionom Kipra.

- Kada igrač oseti tu buku sa tribina i kad oseti taj naliv emocija Delija, automatski ima još veću želju za pobedom. Navijači su mnogo bitni u fudbalu. Ko ima dobre i kvalitetne navijače, koji su uz ekipu oni uglavnom imaju i dosta opcija da dobiju utakmicu. S obzirom na to da su ovu poslednju utakmicu bili u toliko velikom broju, ja sam siguran da će još više njih biti protiv Pafosa i da će biti prepuna Marakana. Pozivam ih da dođu, budu uz naše igrače i da dobijemo tu utakmicu, istakao je Stošić.

Revanš duel između Pafosa i Zvezde biće odigran 26. avgusta u Limasolu.