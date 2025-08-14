ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Real Madrid platio 65 miliona za maloletnog fudbalera! Evo kako igra (VIDEO)

Najnovije vesti iz FK Real Madrid su i te kako zanimljive.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, argentinski fudbaler Franko Mastantuono zvanično je potpisao šestogodišnji ugovor sa Realom, saopštio je danas madridski klub.



Mastantuono je u Real stigao iz River Plate, a ugovor sa madridskim klubom potpisao je na svoj 18. rođendan.

On će u Realu nositi dres sa brojem 30.

Ako ste se pitali kako igra dosad maloletni igrač koji vredi toliko novca, evo nekoliko snimaka:





Ako vas fudbal zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" posvećenoj "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: "NOVOSTI" NA SPEKTAKLU: Kad završnica Lige šampiona "svrati" u Pariz