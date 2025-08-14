ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Real Madrid platio 65 miliona za maloletnog fudbalera! Evo kako igra (VIDEO)
Najnovije vesti iz FK Real Madrid su i te kako zanimljive.
Naime, argentinski fudbaler Franko Mastantuono zvanično je potpisao šestogodišnji ugovor sa Realom, saopštio je danas madridski klub.
Mastantuono je u Real stigao iz River Plate, a ugovor sa madridskim klubom potpisao je na svoj 18. rođendan.
On će u Realu nositi dres sa brojem 30.Finansijski detalji nisu saopšteni, ali španski mediji navode da je madridski klub za ovaj transfer izdvojio oko 65 miliona evra.
Ako ste se pitali kako igra dosad maloletni igrač koji vredi toliko novca, evo nekoliko snimaka:
