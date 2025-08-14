ALEKSANDAR MITROVIĆ KAO RAMBO? Čuveni golgeter bi mogao da pređe u klub gde je Srbin "božanstvo"
Aleksandar Mitrović nalazi se na izlaznim vratima Al Hilala, a pored interesovanja iz Evrope, javio se i Južno Američki velikan.
Naime, kako piše “Coluna do Fla” Flamengo je ozbiljno zagrizao za reprezentativca Srbije.
Brazilski velikan kao opcije u napadu ima Pedra i Žuninja, ali Filipe Luis i nema baš veliko poverenje u njih. U skladu s tim – želja je Mitrović.
Videćemo hoće li se Mitrović odlučiti putem kojim je nekada davno krenuo Rambo Petković.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)