ALEKSANDAR MITROVIĆ KAO RAMBO? Čuveni golgeter bi mogao da pređe u klub gde je Srbin "božanstvo"

Aleksandar Mitrović nalazi se na izlaznim vratima Al Hilala, a pored interesovanja iz Evrope, javio se i Južno Američki velikan.

Naime, kako piše “Coluna do Fla” Flamengo je ozbiljno zagrizao za reprezentativca Srbije.

Brazilski velikan kao opcije u napadu ima Pedra i Žuninja, ali Filipe Luis i nema baš veliko poverenje u njih. U skladu s tim – želja je Mitrović.

Videćemo hoće li se Mitrović odlučiti putem kojim je nekada davno krenuo Rambo Petković.

