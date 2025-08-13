ON JE NOVI KAPITEN! Poznato kome je Son nakon odlaska predao traku u Totenhemu

Argentinski fudbaler Kristijan Romero novi je kapiten Totenhema, saopštio je danas osvajač Lige Evrope.

FOTO: Profimedia

Novi trener ekipe Tomas Frenk odlučio je da posle odlaska Heung-Min Sona kapitensku traku nasledi 27-godišnji defanzivac.

- Ponosan sam i počastvovan što sam postao kapiten ovako velikog kluba kakav je Totenhem - rekao je Romero za klupski sajt.

Romero je već četiri sezone u Totenhemu, za popularne "pevce" odigrao je 124 utakmice u svim takmičenjima, a dao je i sedam golova.

