Fudbal

ON JE NOVI KAPITEN! Poznato kome je Son nakon odlaska predao traku u Totenhemu

Filip Milošević

13. 08. 2025. u 11:55

Argentinski fudbaler Kristijan Romero novi je kapiten Totenhema, saopštio je danas osvajač Lige Evrope.

ОН ЈЕ НОВИ КАПИТЕН! Познато коме је Сон након одласка предао траку у Тотенхему

FOTO: Profimedia

Novi trener ekipe Tomas Frenk odlučio je da posle odlaska Heung-Min Sona kapitensku traku nasledi 27-godišnji defanzivac.

- Ponosan sam i počastvovan što sam postao kapiten ovako velikog kluba kakav je Totenhem - rekao je Romero za klupski sajt.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Romero je već četiri sezone u Totenhemu, za popularne "pevce" odigrao je 124 utakmice u svim takmičenjima, a dao je i sedam golova. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Na mig Albanaca, UEFA izrekla ekstremnu kaznu zbog Kosovo je Srbija!

SKANDAL! Na "mig" Albanaca, UEFA izrekla ekstremnu kaznu zbog "Kosovo je Srbija"!