HAOS U ŠPANIJI: Real Madrid besan zbog lokacije na kojoj igra Barselona!
Fudbalski klub Real Madrid saopštio je danas da se protivi odluci Fudbalskog saveza Španije (RFEF), koji je odobrio zahtev da se meč 17. kola La Lige između Viljareala i Barselone odigra 20. decembra u Majamiju.
Formalni domaćin ovog duela biće Viljareal, a utakmica bi trebalo da bude odigrana na stadionu "Hard rok" u Majamiju.
RFEF je u ponedeljak objavio da će posle odobrenja zahteva da duel između Viljareala i Barselone bude odigran van Španije, zatražiti i dozvole od Evropske fudbalske unije (UEFA) i Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).
Španski mediji prenose da je ova odluka izazvala žestoku reakciju svih ostalih klubova, a pre svega madridskog Reala, koji smatra da je Barselona na ovaj način izbegla jedno od najtežih gostovanja u La Ligi na stadionu Viljareala.
- Real je protiv odluke da utakmica 17. kola La Lige između Viljareala i Barselone bude odigrana van Španije. Ova odluka, koja je doneta bez prethodne konsultacije sa ostalim klubovima iz La Lige, krši sva moguća pravila i narušava regularnost ovog takmičenja. Jedno od osnovnih pravila da se svi mečevi igraju u istim uslovima za sve klubove. Promenom stadiona je prekršeno to pravilo, navodi se, između ostalog, u saopštenju Reala.
- Ako se sprovede ova odluka, njene posledice bi bile toliko ozbiljne da bi označile prekretnicu za svet fudbala. Svaka takva izmena mora da ima izričitu i jednoglasnu saglasnost svih klubova koji učestvuju u takmičenju, pored strogog poštovanja nacionalnih i međunarodnih propisa koji regulišu organizaciju zvaničnih takmičenja, dodaje se u saopštenju.
Real je u saopštenju naveo da je poslao zahtev UEFA-i, FIFA-i, kao i španskom Visokom sportskom savetu da ne dozvole da utakmica između Viljareala i Barselone bude odigrana u Majamiju.
