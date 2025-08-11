ŠTA ĆE REĆI NAVIJAČI? Barselona se "seli" u Ameriku

Najnovije vesti iz španskog fudbala imaju i istorijsku primesu.

FOTO: Tanjug/AP/Emilio Morenatti

Utakmica 17. kola španske La Lige između fudbalera Viljareala i Barselone trebalo bi da bude odigrana 20. decembra u Majamiju, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

"Upravni odbor Fudbalskog saveza Španije (RFEF) odobrio je danas zahtev Viljareala i Barselone da utakmica 17. kola La Lige bude odigrana u Sjedinjenim Američkim Državama", saopšteno je iz RFEF.

Formalni domaćin ovog duela biće Viljareal.

Španska Marka prenosi da će RFEF posle ovog odobrenja podneti zahtev Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA) da započne proces odobrenja od strane Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) da meč između Viljareala i Barselone bude odigran 20. decembra ove godine na stadionu "Hard rok" u Majamiju, a u skladu sa Međunarodnim pravilnikom FIFA-e i implementacionim pravilnikom koji je odobrio RFEF.

Marka navodi da će ovo biti prvi put u istoriji da jedna utakmica La Lige bude odigrana van teritorije Španije. Finansijski detalji projekta nisu objavljeni.



Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli