ŠTA ĆE REĆI NAVIJAČI? Barselona se "seli" u Ameriku
Najnovije vesti iz španskog fudbala imaju i istorijsku primesu.
Utakmica 17. kola španske La Lige između fudbalera Viljareala i Barselone trebalo bi da bude odigrana 20. decembra u Majamiju, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.
"Upravni odbor Fudbalskog saveza Španije (RFEF) odobrio je danas zahtev Viljareala i Barselone da utakmica 17. kola La Lige bude odigrana u Sjedinjenim Američkim Državama", saopšteno je iz RFEF.
Formalni domaćin ovog duela biće Viljareal.
Španska Marka prenosi da će RFEF posle ovog odobrenja podneti zahtev Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA) da započne proces odobrenja od strane Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) da meč između Viljareala i Barselone bude odigran 20. decembra ove godine na stadionu "Hard rok" u Majamiju, a u skladu sa Međunarodnim pravilnikom FIFA-e i implementacionim pravilnikom koji je odobrio RFEF.
Marka navodi da će ovo biti prvi put u istoriji da jedna utakmica La Lige bude odigrana van teritorije Španije. Finansijski detalji projekta nisu objavljeni.
Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli
Preporučujemo
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!
10. 08. 2025. u 10:56
SINEROVOJ DOMINACIJI NEMA KRAJA: Svetski broj jedan nastavlja "šetnju" do finala Sinsinatija
ITALIJANSKI teniser će se u trećem kolu prestižnog mastersa sastati sa Gabrijelom Dijaloom (1.00).
11. 08. 2025. u 12:16
CEO BALKAN SE SMEJE USTAŠAMA: Hvalili se da su palili srpske zastave osvojene u tuči, a ovo je istina
HRVATSKA još uvek slavi zločinačku akciju "Oluja" tokom koje je proterano više od 200.000 Srba sa svojih vekovnih ognjišta, a toj histeriji pridružili su se i navijači Hajduka, "Torcida Split". No, ustaški pir koji su priredili uz novi skandal, paljenje srpskih trobojki, na kraju im se obio o glavu - jer se saznalo odakle im te zastave...
11. 08. 2025. u 16:04
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)