HITNO SAOPŠTENJE CRVENE ZVEZDE: "Delije" ovo moraju da znaju!
Crvena zvezda i Leh Poznanj su u centru pažnje zvezdaškog dela javnosti, a pred taj revanš meč 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, koji se igra u utorak od 21 u Beogradu, uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", "delije" su dobile važno upozorenje od svog voljenog kluba.
Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti:
"Upozorenje navijačima - bez pirotehnike na meču sa Lehom
Crvena zvezda u utorak 12. avgusta od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" dočekuje poljski Leh u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Klub obaveštava navijače i zvezdašku javnost da je Crvena zvezda pod uslovnom kaznom od strane UEFA, te apeluje na navijače da se ponašaju fer i sportski na sutrašnjoj utakmici.
Utakmica između Crvene zvezde i Leha će biti praćena od strane predstavnika evropske kuće fudbala, jer se Crvena zvezda nalazi pod uslovnom kaznom zbog upotrebe pirotehničkih sredstava. Našem klubu preti zatvaranje tribina u narednim utakmicama na međunarodnoj sceni.
Molimo sve zvezdaše, koji dolaze na utakmicu da ne koriste pirotehniku na predstojećem meču, jer posledice mogu biti veoma štetne za klub i naše navijače.
Takođe, apelujemo na sve zvezdaše koji su obezbedili ulaznice za severnu i južnu tribinu da obuku bele, a oni koji će utakmicu pratiti sa zapada i istoka da obuku crvene majice", ističu sa Marakane.
Podsetimo, Zvezda je u prvom meču kao gost u Poljskoj pobedila ekipu Leha sa 1:3.
Prođe li dalje, igraće sa pobednikom dvomeča Pafos - Dinamo Kijev (Kiprani su kao gosti, u Poljskoj, dobili prvu utakmicu sa 0:1).
Bude li eliminisana od Poljaka, FK Crvena zvezda će u plej-ofu za Ligu Evrope igrati protiv Genka, ali to je samo odluka žreba UEFA - na takav scenario niko na Marakani i ne pomišlja, jer su sve misli usmerena ka novom učešću srpskog prvaka u elitnom evropskom klupskom takmičenju, Ligi šampiona.
