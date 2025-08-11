Fudbal

CEO BALKAN SE SMEJE USTAŠAMA: Hvalili se da su palili srpske zastave osvojene u tuči, a ovo je istina

11. 08. 2025. u 16:04

HRVATSKA još uvek slavi zločinačku akciju "Oluja" tokom koje je proterano više od 200.000 Srba sa svojih vekovnih ognjišta, a toj histeriji pridružili su se i navijači Hajduka, "Torcida Split". No, ustaški pir koji su priredili uz novi skandal, paljenje srpskih trobojki, na kraju im se obio o glavu - jer se saznalo odakle im te zastave...

FOTO: Tanjug/AP

Na utakmici sa Goricom, splitska Torcida je najpre kao "navijački plen" prikazala nekoliko srpskih zastava - a činjenica da su Hrvati okrenuli te zastave naopačke, upravo je trebalo da bude "potvrda junaštva", odnosno da su u tuči oduzete nekoj srpskoj navijačkoj grupi.

Potom su te trobojke zapaljene...

A dok su čitavu scenu pratili i ustaški pokliči, nije trebalo dugo da se razotkrije laž, kojoj se sada balkanska navijačka scena smeje.

Naime, pomenute srpske zastave uopšte nisu bile otete u nekakvoj velikoj navijačkoj tuči - već su ukradene sa ograde u selu Trnovica, pokraj Zvornika.

Tamo su bile nekoliko dana, jer se baš u Trnovici održavao memorijalni fudbalski turnir "Miroslav Tekić - Mikela".

Među gostima na turniru u ovom selu koje teritorijalno pripada Republici Srpskoj bili su i ljudi hrvatske nacionalnosti, ali i muslimanske veroispovesti i po svoj prilici neko od gostiju je, prosto, pod okriljem noći, kada se turnir privodio kraju - ukrao zastave iz pomenutog sela.

Screenshot

I dok su hrvatski mediji isprva slavili "veliki navijači podvig Splićana", a bilo je i naslova poput "Nema većeg poniženja: Scene s Poljuda glavni su krivac za suze u Srbiji", istina je razotkrivena pa su "veliki junaci" zapravo razotkriveni kao seoski lopovi i... 

Smeh bi tu mogao da postane glavni akter epiloga, da stvari, zapravo, u svojoj suštini - nisu jezive.

A jezive su jer:

Ustaštvo se povampirilo u Hrvatskoj

O tome svedoči ne samo poslednji primer slavlja uz ustaške pokliče dok gore srpske azstave, već i video zapis koji se nalazi pred vama, a koji je napravljen pre nedelju dana.

U pitanju je jeziva scena, takođe iz Splita, hrvatskog primorskog grada u kome su hiljade posetilaca prethodne prvenstvene utakmice Hajduka, sa Istrom, skandirale "'Ajmo, 'ajmo, 'ajmo ustaše!".

Uverite se i sami:

Fašističko orgijanje splitske publike nije trajalo samo koliko ovaj snimak.

Naprotiv.

U Splitu se čuo i ustaški poklič "Za dom spremni".

Naime, nakon što je počela da pada kiša pred početak utakmice, domaći navijači, tzv. "Torcida Split", zapevali su: "Kiša pada, kiša pada, Srbija propada, vetar piri, vetar piri, Hrvatska se širi."

Potvrda da se ustaštvo povampirilo u Hrvatskoj viđena je i kada su navijači Hajduka počeli da skandiraju "Ajmo, ustaše", nakon čega se sa severa stadiona čulo "Za dom", a ostatak "Poljuda" je viknuo "spremni!". 

Pogledajte video:

Sve to se desilo u iščekivanju četvrtog dana avgusta, datuma kada je je počela zloglasna operacija "Oluja", pre tačno 30 godina, 1995.

U pitanju je najmasovnije i jedno od najsurovijih etničkih čišćenja koje se dogodilo u ratovima na prostorima bivše SFRJ.

Akcija je počela 4. avgusta 1995. godine, ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane na području tadašnje Republike Srpske Krajine, odnosno Banije, Korduna, Like i severne Dalmacije, uprkos tome što se ta oblast nalazila pod zaštitom Ujedinjenih nacija.

Više od 250.000 Srba iz Hrvatske je u kolonama automobila, kamiona, traktora... stiglo u Srbiju, iz svog zavičaja.

Fotografija Srpkinje iz akcije "Olija" / Foto: D. Milovanović/ Arhiva "Novosti"

Kako se okončala akcija "Oluja" i šta je odlučio Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju?

Akcija je, zvanično, trajala četiri dana i završila se padom Srpske Krajine i uspostavljanjem hrvatske kontrole nad tom teritorijom.

Međunarodnu krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju je "Oluju" u prvostepenoj presudi hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču okarakterisao kao udruženi zločinački poduhvat sa ciljem trajnog i prisilnog proterivanja najvećeg dela Srba sa prostora bivše RKS u Hrvatskoj.

Međutim, u drugostepenoj presudi su te tvrdnje odbačene i generali su oslobođeni.

A kada je dozvoljeno proterivati i ubijati Srbe, onda i ne čudi što desetine hiljada ljudi 30 godina kasnije u ustaškom transu se ponaša kao što se na tim meridijanima osećalo i ponašalo tokom postojanja tzv. Nezavisne Države Hrvatske, u kojoj je preko 700.000 ljudi, najviše Srba, Jevreja i Roma, ubijeno upravo od strane ustaša.

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli

 

