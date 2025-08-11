Fudbal

SITI SE REŠIO IGRAČA PLAĆENOG 120 MILIONA EVRA: Trune na klupi, a sada je pronašao izlaz!

11. 08. 2025. u 12:29

Najnovije vesti iz Premijer lige su prilično "bombastične".

Fudbalski klub Everton uspeo je da dovede igrača Mančester sitija Džeka Griliša.


Griliš (29) je u Mančester siti stigao 2021. godine iz Aston Vile za 100 miliona funti, što je u to vreme bilo oko 120 miliona evra.

On ima ugovor sa "građanima" do 30. juna 2027. godine, a u redove "karamela" (zasad) stiže na pozajmicu.

Rukovodstvo Evertona kontaktiralo je početkom avgusta čelnike Mančester sitija u vezi transfera povremenog engleskog reprezentativca u klub iz Liverpula.


Everton je odmah predložio da Griliš naredne sezone igra na pozajmici u klubu iz Liverpula, dok je rukovodstvo "građana" insistiralo na prodaji igrača, ali nije odbacilo mogućnost privremenog rešenja.

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola ne računa na Griliša u narednoj sezoni, pa je to na kraju, pred start Premijer lige, i presudilo u ovoj odluci oko pozajmice.


Reprezentativac Engleske je za "građane" ukupno odigrao 157 utakmica i postigao je 17 golova, a sa ovim klubom osvojio je sedam trofeja.

Za reprezentaciju Engleske nastupio je na 39 mečeva i četiri puta se upisao u listu strelaca.
 

