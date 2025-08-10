"NAGLEDAO SAM SE SVEGA I SVAČEGA": Dušan Tadić govorio o igranju za reprezentaciju Srbije
DUŠAN Tadić, nedavno je potpisao ugovor sa Al Vahdom, a potom se osvrnuo na reprezentativni period.
Bivši kapiten reprezentacije Srbije govorio je za "Mocart sport", istakao je da mu nedostaje igranje u reprezentaciji. Prokomentarisao je i izjavu selektora Dragana Stojkovića da bi ga i danas zvao kada bi Dušan želeo da igra za nacionalni tim.
- Nisam se dvoumio nijednog trenutka, mislim da sam ispravno postupio. Dugo sam bio u reprezentaciji, nagledao se svega i svačega, pokušavao da korigujem stvari i učinim Fudbalski savez Srbije i srpski fudbal boljim u svakom smislu, ali jednostavno došlo je do nekog zamora, počeo je iskusni vezista.
Govorio je o odgovornosti koju kapitenska traka nosi...
- Kao kapiten i lider imaš veliku ulogu, sve informacije prolaze i dolaze do tebe, ti pokušavaš da rešavaš sve što je u tvojoj moći, kako na terenu tako i van njega, zato što su taj timski duh i zajedništvo od presudnog značaja za uspeh, rekao je Tadić i dodao:
- Ali, eto, posle mnogo godina kažeš sebi da je dosta i da treba neki novi, mlađi da se pokažu i da preuzmu odgovornost u svakom smislu te reči. Ali, isto tako, slagao bih vas ako bih rekao da mi ne fali igranje za reprezentaciju. To je najlepši osećaj, kad predstavljaš svoju zemlju i čujes njenu himnu - rekao je Dušan Tadić.
Dušan Tadić se dotakao i poziva Crvene zvezde da obuče dres srpskog šampiona, o tome čitajte u posebnom tekstu. BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
