MITROVIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO: Al Hilal predstavio njegovu zamenu, stigao fudbaler Liverpula (VIDEO)

Fudbalski klub Al Hilal predstavio je novo pojačanje. U klub je stigao Darvin Njunez, a to bi trebalo da znači da se Aleksandar Mitrović vraća u Evropu.

Foto : N. Živanović

Iako je Nunjez igrao u dobroj formi nije imao golgeterski učinak u kontinuitetu, te su u klubu odlučili da ga prodaju.

Njegov dolazak znači da će Aleksandar Mitrović ponovo u Evropu. Za njegove usluge zainteresovani su Sanderlend, Fulam i Lids.

Najučinkovitiji napadač reprezentacije Srbije je karijeru počeo u Partizanu, nastupao je za Anderleht, Njukasl i Fulam pre odlaska na Bliski istok.

