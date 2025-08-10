Fudbal

MITROVIĆ OVO NIJE ZASLUŽIO: Al Hilal predstavio njegovu zamenu, stigao fudbaler Liverpula (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 08. 2025. u 09:25

Fudbalski klub Al Hilal predstavio je novo pojačanje. U klub je stigao Darvin Njunez, a to bi trebalo da znači da se Aleksandar Mitrović vraća u Evropu.

МИТРОВИЋ ОВО НИЈЕ ЗАСЛУЖИО: Ал Хилал представио његову замену, стигао фудбалер Ливерпула (ВИДЕО)

Foto : N. Živanović

Iako je Nunjez igrao u dobroj formi nije imao golgeterski učinak u kontinuitetu, te su u klubu odlučili da ga prodaju. 

Njegov dolazak znači da će Aleksandar Mitrović ponovo u Evropu. Za njegove usluge zainteresovani su Sanderlend, Fulam i Lids. 

Najučinkovitiji napadač reprezentacije Srbije je karijeru počeo u Partizanu, nastupao je za Anderleht, Njukasl i Fulam pre odlaska na Bliski istok. 

