BOMBA! Partizan doveo fudbalera Napolija
FUDBALSKI klub Partizan mogao bi da dobije veliko pojačanje u narednim danima.
Kako javlja čuveni fudbalski insajder Fabricio Romano - Matija Popović se vraća u Partizan.
Popović je trenutno član Napolija, dogovoren je besplatan transfer sa procentima od buduće prodaje.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Matija Popović je 2006. godište i klasa je sada vodećih fudbalera Partizana Vanje Dragojevića i Ognjena Ugrešića
Kalio se u Moncu, a po povratku u Napulj igrao za mladi sastav Napolija u Primaveri.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
BRAVO OLGA! Daniloevićeva savladala Britanku na otvaranju Sinsinatija
08. 08. 2025. u 08:39
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
08. 08. 2025. u 07:05
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)