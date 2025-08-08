BOMBA! Partizan doveo fudbalera Napolija

FUDBALSKI klub Partizan mogao bi da dobije veliko pojačanje u narednim danima.

FOTO: M. Vukadinović

Kako javlja čuveni fudbalski insajder Fabricio Romano - Matija Popović se vraća u Partizan.

Popović je trenutno član Napolija, dogovoren je besplatan transfer sa procentima od buduće prodaje.

🚨🇷🇸 EXCL: Matija Popović leaves Napoli with immediate effect to join Partizan Belgrade.



Free transfer with future sell percentage agreed as Popović leaves the club. pic.twitter.com/xt81eSg8hb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025

Matija Popović je 2006. godište i klasa je sada vodećih fudbalera Partizana Vanje Dragojevića i Ognjena Ugrešića

Kalio se u Moncu, a po povratku u Napulj igrao za mladi sastav Napolija u Primaveri.

