BOMBA! Partizan doveo fudbalera Napolija

Aleksandar Ilić

08. 08. 2025. u 20:11

FUDBALSKI klub Partizan mogao bi da dobije veliko pojačanje u narednim danima.

FOTO: M. Vukadinović

Kako javlja čuveni fudbalski insajder Fabricio Romano - Matija Popović se vraća u Partizan. 

Popović je trenutno član Napolija, dogovoren je besplatan transfer sa procentima od buduće prodaje. 

Matija Popović je 2006. godište i klasa je sada vodećih fudbalera Partizana Vanje Dragojevića i Ognjena Ugrešića

Kalio se u Moncu, a po povratku u Napulj igrao za mladi sastav Napolija u Primaveri.

