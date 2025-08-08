SAMO JEDAN KLUB GLEDANIJI OD PARTIZANA: Crno-bele protiv Hibernijana bodrilo 26.342 navijača, "Bile" 31.652
Tokom četvrtka odigrani su prvi mečevi trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije, a region ponovo ima čime da se ponosi. "Poljud" i stadion Partizana bili su ispunjeni do poslednjeg mesta.
Drugu nedelju zaredom, splitski Hajduk i beogradski Partizan dominiraju kada je u pitanju broj navijača na stadionima. Hrvatski tim je premašio i sopstveni rekord sa utakmice protiv Zire – čak 31.652 gledalaca pratilo je trijumf "Bilih" protiv Dinama iz Tirane (3:2), u dramatičnom susretu koji je rešavan posle preokreta.
U Beogradu, 26.342 navijača podržalo je crno-bele u teškoj utakmici protiv škotskog Hibernijana, koja se na žalost publike u Humskoj završila porazom od 2:0.
Iza njih po posećenosti slede susreti Univerzitatea Krajova – Spartak Trnava (22.664 gledalaca), Rapid Beč – Dandi (18.930) i AIK – Đer (17.842), što jasno pokazuje koliki su fudbalski žar i emocije na Balkanu, bez obzira na to što je u pitanju "tek" treći rang UEFA takmičenja.
