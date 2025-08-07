"SAMO MI JE PASOŠ HRVATSKI!" Pulišić "oladio" Luku Modrića, a Srbin ga zagrlio (VIDEO)

LUKA Modrić je pokušao da prilikom dolaska u Milano pronađe zajednički jezik sa Kristijanom Pulišićem, a to nije uspeo. Međutim, našao mu se Strahinja Pavlović koji ga je odlično razumeo.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon 13 godina u Real Madridu Luka Modrić je stigao u Milano. Tu ga je sačekao i američki vezista hrvatskog porekla, Kristijan Pulišić. Luka je želeo da zna da li govori hrvatski jezik.

"Hrvatski?"

"Da li znaš da kažeš nešto ili ne?"

"Ne, ne", uzvratio je Amerikanac...

🔴⚫️Tutto l’amore del popolo rossonero per una leggenda del calcio mondiale: Luka Modric si affaccia dal Milan Store di Via Dante (Milano) e vede soltanto la marea milanista intenta a celebrarlo. #modric #acmilan #Tuttosport pic.twitter.com/QsR8WrIFgx — Tuttosport (@tuttosport) August 4, 2025

"Samo mi je pasoš hrvatski", nasmejao se vezista roso-nera

Baš poput oca Marka, i Kristijan Pulišić je rođen u SAD, a njegova porodica vuče poreklo iz Dalmacije.

Ipak, u klupskom trening-centru "Milanelu" Modrića je ipak dočekao neko ko ga je odlično razume, Srbin Strahinja Pavlović (24).

I naš internacionalac bio je među igračima koji su raširenih ruku i uz zagrljaj dočekali osvajača Zlatne lopte za 2018. godinu.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“