"SAMO MI JE PASOŠ HRVATSKI!" Pulišić "oladio" Luku Modrića, a Srbin ga zagrlio (VIDEO)
LUKA Modrić je pokušao da prilikom dolaska u Milano pronađe zajednički jezik sa Kristijanom Pulišićem, a to nije uspeo. Međutim, našao mu se Strahinja Pavlović koji ga je odlično razumeo.
Nakon 13 godina u Real Madridu Luka Modrić je stigao u Milano. Tu ga je sačekao i američki vezista hrvatskog porekla, Kristijan Pulišić. Luka je želeo da zna da li govori hrvatski jezik.
"Hrvatski?"
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
"Da li znaš da kažeš nešto ili ne?"
"Ne, ne", uzvratio je Amerikanac...
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
"Samo mi je pasoš hrvatski", nasmejao se vezista roso-nera
Baš poput oca Marka, i Kristijan Pulišić je rođen u SAD, a njegova porodica vuče poreklo iz Dalmacije.
Ipak, u klupskom trening-centru "Milanelu" Modrića je ipak dočekao neko ko ga je odlično razume, Srbin Strahinja Pavlović (24).
I naš internacionalac bio je među igračima koji su raširenih ruku i uz zagrljaj dočekali osvajača Zlatne lopte za 2018. godinu.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
ŠOKIRAO IH SVE: Nikola Jokić pokazao koliko želi zlato sa Srbijom na Evrobasketu 2025!
07. 08. 2025. u 16:14
FUDBAL TUGUJE: Preminuo legendarni igrač
07. 08. 2025. u 12:51
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima
PARTIZAN će večeras od 21.00 čas na svom stadionu dočekati škotski Hibernijan u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
07. 08. 2025. u 10:20
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)