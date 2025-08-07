Fudbal

"SAMO MI JE PASOŠ HRVATSKI!" Pulišić "oladio" Luku Modrića, a Srbin ga zagrlio (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

07. 08. 2025. u 20:15

LUKA Modrić je pokušao da prilikom dolaska u Milano pronađe zajednički jezik sa Kristijanom Pulišićem, a to nije uspeo. Međutim, našao mu se Strahinja Pavlović koji ga je odlično razumeo.

FOTO: Tanjug/AP

Nakon 13 godina u Real Madridu Luka Modrić je stigao u Milano. Tu ga je sačekao i američki vezista hrvatskog porekla, Kristijan Pulišić. Luka je želeo da zna da li govori hrvatski jezik. 

"Hrvatski?"

"Da li znaš da kažeš nešto ili ne?"

"Ne, ne", uzvratio je Amerikanac... 

"Samo mi je pasoš hrvatski", nasmejao se vezista roso-nera

Baš poput oca Marka, i Kristijan Pulišić je rođen u SAD, a njegova porodica vuče poreklo iz Dalmacije. 

Ipak, u klupskom trening-centru "Milanelu" Modrića je ipak dočekao neko ko ga je odlično razume, Srbin Strahinja Pavlović (24).

I naš internacionalac bio je među igračima koji su raširenih ruku i uz zagrljaj dočekali osvajača Zlatne lopte za 2018. godinu. 

