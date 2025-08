CRVENO-BELI PRED 40.000 NAVIJAČA POLJSKOG VELIKANA: Fudbaleri Zvezde večeras gostuju Lehu u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 20.30 časova u Poznanju gostuju ekipi Leha u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde su u drugom kolu kvalifikacija za LŠ savladali Linkoln, dok je Leh bio bolji od Brejdablika.

- Leh je izuzetno dobra i kompaktna ekipa, prvak svoje države. Dobri su u svim segmentima igre i to sada da li im je slabija odbrana, a jak napad, dosta zavisi od razvoja same utakmice. Da li im je slabija odbrana ili je jak napad, to će dosta zavisiti od razvoja utakmice. Što se nas tiče, spremali smo se, znamo protiv koga igramo. Leh je dobra, tvrda ekipa. Igraju se dve utakmice. Ovo je prvo poluvreme. Suludo je igrati na nerešeno, interesuje me da kao tim da rastemo, ostalo ćemo videti sutra - izjavio je trener Crvene zvezde Vladan Milojević na konferenciji za medije uoči duela u Poljskoj.

Trener Zvezde je naveo da ceni poljsko prvenstvo i dodao da je Leh dobro vođena ekipa.

- Očekuje nas teška utakmica, ništa manje teška od svih u Evropi. Svaka sitnica, svaka lopta, mala greška može biti kobna. Očekujem da obe utakmice budu takve, sa dosta trčanja. Leh ima jako dobre pojedince, radi jako dobar skauting. Kapiten Išak je lider. Bengstona poznajem sa Kipra, dok je igrao za Aris, kvalitetan igrač. Bilo bi neukusno nekog zaboraviti. U svim linijama imaju dosta dobrih igrača - rekao je Milojević.