"IGRAO SAM I SA BOLJIM EKIPAMA"... Adem LJajić oduševio navijače Novog Pazara pred revanš sa Jagjelonjom

KAPITEN Novog Pazara Adem Ljajić govorio je pred revanš meč protiv poljske Jagjelonje istakavši da će svojim iskustvom pomoći plavo-belima da dođu do plasmana u naredno kolo kvalifikacija za Ligu konferencija.

Foto: Nebojsa Parausic

Fudbaleri Novog Pazara stigli su i Poljsku gde ih sutra od 20.15 očekuje revanš meč za plasman u treću rundu kvalifikacija, a koji dočekuju nakon poraza od 2:1 pre nedelju dana na domaćem terenu.

- Mislim da je prva utakmica bila teška za obe ekipe. Nama je bila prva utakmica u istoriji, dali smo sve od sebe i primili nesrećno gol u poslednjim minutima, ali šta da se radi kad je fudbal takav. Idemo dalje, ništa nije gotovo. Pripremo se za sutra i videćemo šta će biti, rekao je Ljajić u razgovoru sa novinarima na stadionu Jagelonije, a preneo portal "Sportske.net.

Iskusni vezista je istakao da Jagjelonja ima igrače odličnih fizičkih predispozicija.

- Vidi se da su prava evropska ekipa sa izuzetnim fizikalijama. Jaki su, trče, nekoliko ozbiljnih igrača, ali i mi imamo naše šanse što je potvrdila prva utakmica. Bolji su, favoriti su, ne bežimo od toga, ali lopta je okrugla i sve je moguće, naveo je on i dodao:

- Igrao sam jače utakmice nego što je ova. Bio sam na visokom nivou i znam kako to ide. Nasuprot tome, svestan sam koliko znači momcima u klubu koji to nisu imali priliku da osete. Sigurno da vođeni trenerom i sa mnom na terenu, mogu da doprem do njim da daju maksimum. Da li će to biti dovoljno, videćemo sutra, rekao je Ljajić.

