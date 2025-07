BURNO U HRVATSKOJ! Reprezentativac žestoko opleo po Zvonimiru Bobanu

HRVATSKI reprezentativac Bruno Petković ovog leta napustio je “Maksimir” i pridružio se turskom klubu Kodžaelispor.

Petković je otišao iz Dinamo Zagreba nakon što mu je raskinut ugovor i to se desilo na vrlo neslavan način. Odigrao je 289 utakmica i otišao sa učinkom od 88 golova i 61 asistencijom.

Prošle sezone je uglavnom bio van tima zbog povrede. Predsednik Dinama Zvonimir Boban rekao je da se Petković i on nisu mogli dogovoriti o nastavku saradnje. Sada hrvatski napadač po prvi put pojavio pred kamerama u “Podkast Inkubatoru” otkriva zašto je napustio Dinamo.

– Mislim da je odlazak u Tursku u Kodžaelispor bila prava odluka. Bila je to jedna od najvažnijih odluka u mom životu. Tim ima kvalitet. Bilo je mnogo medijskih priča. Imao sam brojne ponude. Moj cilj je da odem na Svetsko prvenstvo sa Hrvatskom. – rekao je Petković i dodao:

– Nakon što mi je raskinut ugovor sa Dinamom, bilo je mnogo naslova u medijima. Ovo je bio namerni PR potez. Predstavljen sam kao osoba kojoj je novac najvažnija stvar. Imao sam privilegiju da igram za svoj klub. Imao sam priliku da razveselim navijače, iako sam nekima išao na živce. Dinamo mi je mnogo dao i nema žaljenja. Dinamo je bio tu pre mene, a biće i posle mene.

U intervjuu za zvanične kanale Dinama, Zvonimir Boban je otkrio šta se dogodilo u razgovoru sa hrvatskim reprezentativcem.



– Nadao sam se da bi mogao da vodi tim kao kapiten. Rekao sam mu: ‘Moraš da dostigneš viši nivo profesionalizma, ne znamo koliko si zdrav. Nisi odigrao 70 odsto utakmica ove sezone. Ako budeš igrao kako treba nekoliko meseci, uradićemo sve za tebe. Dobićeš maksimalan ugovor, bez obzira na nove propise o platama. Kada sam ga pitao da li imamo dogovor, rekao je – nemamo. Bolan oproštaj, možda dobar i za Dinamo i za Bruna – reči su Zvonimira Bobana.

Petković mu je sada odgovorio, gotovo, u dahu.

– Pročitao sam šta je Boban rekao. Nisam gledao ceo intervju. Zvone nije lagao. Ali daću vam banalan primer. Dozvolite mi da vas psujem i ošamarim, a vi me nokautirate. Odete u medije i kažete da ste me nokautirali. To je vaša verzija priče. Ja želim da ispričam svoju verziju. Boban nije ništa uradio da me zadrži. Pre poslednje utakmice u prvenstvu, pozvao me je na sastanak. Izgubili smo prvenstvo uveče, a sledećeg dana su bili razgovori sa igračima. Bio sam prvi i rekao je da sam zakasnio. Jesam, 3-4 minuta, pozvao sam ga pre toga. Jer nisam spavao ni minut jer sam dan ranije izgubio prvenstvo.

Petkovič je nastavio u dahu...

- Nismo imali alibi. Osećao sam se kao katastrofa. Počeli smo da razgovaramo, Zvone mi je rekao da moram da se što više pripremim posle povrede, da sam kapiten i da me je on takvog video. Stalno sam prolazio kroz pripreme, trčao i mučio se. Zvone je rekao da zna da sam u novoj godini ugovora. Rekao mi je da treniram, ustao je i rekao da imamo dogovor. Rekao sam da ako se rukujem sa tobom, kao da smo potpisali. Daj mi sedam dana da se odmorim.’ Zvona su prevrnula očima. Imam teoriju da ima bipolarni poremećaj. “Nisi siguran da želiš da ostaneš? Tamo su tvoja vrata.”

Nastala je opšta svađa

- Rekao mi je da nemam od čega da se odmorim jer nisam igrao. Tada je počela svađa. Svi su napadali moju porodicu i tim. Rekao sam da treba da se odmorim od svega toga. Zvone se tada smirio i rekao da bi trebalo da se nađemo za sedam dana. Onda je sledećeg dana rekao mom menadžeru da je uprava kluba odlučila da ne treba da dolazim na trening. Ne lažem, ne klevećem, imam čist list. Pokazao mi je vrata nakon što mi je pola sata govorio da je sve u redu. Mislim da sam sa svojim iskustvom u Dinamu zaslužio da vam 1. juna kažem šta ću dalje. Smetalo mi je i to što sam pola sata kasnije došao u klub, gde mi je Boban rekao da "Petković nema novca jer vraća novac Mamiću". Bio sam u šoku, vratio sam se sa odmora iz Turske i raskinuo ugovor sa Dinamom – ispričao je Bruno Petković, a njegove reči odjeknule su Hrvatskom i regionom.

