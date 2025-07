PRENOS, PARTIZAN - AEK: Crno-beli u (ne)mogućoj misiji, Blagojević odabrao sastav

Fudbaleri Partizana igraju protiv AEK-a iz Larnake revanš susret prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, a tok meča pratite uživo na portalu "Novosti".

Foto: Profimedia

PARTIZAN - AEK (početak u 21 čas)

8.01 - Dostupni su sastavi za večerašnji meč.



Trener Partizana odlučio se da izvede sledećih 11: Milošević M - Jurčević, Milovanović, Đurđević, Roganović - Dragojević, Ugrešić, Vukotić, Trifunović, Sek - Milošević. Na klupi su još: Krunić, Stojković, Kostić, Natho, Kalulu, Karabejlov, Petrović, Simić, Jovanović, Janković, Alilović.

Sa druge strane Imanol Idiakez odlučio se za sledeći sastav: Alomerović - Godsvil, Miličević, Roberge, Garsija - Pons, Ledes, Roden, Čakon - Angielski, Rubio Marin. Na klupi su još: Paraskevas, Demetriou, Joanu, Suarez, Ivanović, Miramon, Enrikez, Loukaidis, Gonzales, Evripidou, Gnali.

UOČI MEČA

Crno-beli će pokušati da nadoknade minimalan poraz iz prvog meča i izbore plasman u narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Iako je rezultat u Larnaki ostao u granicama podnošljivog, brige je izazvala slaba igra tima Srđana Blagojevića. Za 90 minuta Partizan nije uspeo da stvori ozbiljnu priliku, dok je u defanzivi bilo dosta nesigurnosti, koju napadači AEK-a nisu uspeli da kazne.

Revanš u Beogradu biće velika prilika za popravni – ne samo rezultatski, već i u vidu samopouzdanja mlade ekipe Partizana. U prvoj utakmici čak šestorica igrača crno-belih su debitovala u Evropi, a sada će uz podršku domaće publike imati priliku da pokažu umeće.

Sa druge strane, AEK u Beograd stiže kao iskusna ekipa, sastavljena uglavnom od stranih fudbalera, od kojih samo dvojica imaju manje od 30 godina. Igraju organizovano, čvrsto, i sigurno će znati da iskoriste svaku grešku domaćina. Ono što je dobro za crno-bele, u sastavu tima iz Larnake neće biti strelac jedinog gola u prvom susretu i jedan od najboljih igrača tima – Enco Kabrera.

Ciljevi timova plasman u drugo kolo

Trener crno-belih Srđan Blagojević rekao je na konferencije za medije dan pred utakmicu da je zadovoljan što prodaja karata ide jako dobro.

- Očekujemo dobru i lepu atmosferu, kakva odavno nije bila ovde kod nas i to je veliko zadovoljstvo. Očekujemo vetar u leđa mladoj ekipi i mladim igračima. Uz to, svi zajedno da prođemo kroz utakmicu jako i dođemo do onoga što svi želimo. Cilj je prolaz u sledeće kolo, naglasio je Blagojević.

Strateg AEK-a, Imanol Idijakez istakao je uoči susreta da njegov tim očekuje težak duel, ali i uputio pohvale na račun crno-belih.

- Činjenica da Partizan igra kod kuće je prednost za njih, baš kao što je bila prednost za nas u prethodnom meču. Oni su sjajan tim, imaju publiku koja ih prati... Slika na terenu tiče se igrača. Imamo velike šanse da ostvarimo svoje ciljeve.

Veoma cenim Partizan, ali i svoj tim i verujem da mogu da dođu do cilja, rekao je trener Imanol Idijakez.

Partizanu je potrebna pobeda od najmanje dva gola razlike za direktan prolaz, dok bi trijumf od 1:0 vodio u produžetke.



Ukoliko eliminiše AEK, Partizan će u drugoj rundi kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv Sabaha iz Azerbejdžana ili Celja. Slovenački tim je na gostovanju u prvom meču pobedio sa 3:2.

Poraz u dvomeču sa kirapskom ekipom preselio bi crno-bele u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Protivnik bi im bila ukrajinska Oleksandrija, vicešampion države.

