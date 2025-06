ENRIKE OGORČEN: Stanje terena ispod nivoa potrebnog za igranje fudbala

TRENER fudbalera Pari Sen Žermena Luis Enrike izjavio je danas da je nezadovoljan stanjem terena na kojima se igraju mečevi Svetskog prvenstva za klubove, prenose američki mediji.

FOTO: Tanjug/AP/Ryan Sun

"Sveci" su pobedili u ponedeljak Sijetl Saunders 2:0 u meču trećeg kola grupe B i izborili su plasman u osminu finala SP. Utakmica je odigrana na stadionu "Lumen Fild" u Sijetlu.

- Želim da naglasim, iako smo pobedili, da je stanje terena na Svetskom prvenstvu ispod nivoa potrebnog za igranje fudbala. Tereni su ovde po kvalitetu daleko iza evropskih. Lopta na njima odskače kao zec. Sada smo igrali na terenu koji je ranije bio veštački, a sada je prirodni. To znači da mora da se zaliva ručno i da se osuši za deset minuta - rekao je Enrike.

Španski stručnjak se tu nije zaustavio.

- To je očigledan problem, a ne izgovor. Na terenima poput ovih na SP ne možemo da igramo na nivou koji želimo. FIFA mora da obrati pažnju na to. Ne samo na stadionima, već i na terenima u treninzima i kampovima. Ne mogu da zamislim, na primer, NBA teren sa rupama, a mi ovde igramo na terenima na kojima lopta više liči na zeca nego na loptu. Ako ovo mora ovoliko da se kritikuje, onda to znači da nešto mora da se promeni - zaključio je trener PSŽ-a.

Aktuelni šampion Evrope će u osmini finala Svetskog klupskog prvenstva igrati protiv Intera iz Majamija.

