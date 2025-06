STOJI PRED NAMA, NISMO ODUŠEVLJENI: Fudbaler Mančester sitija zagrmeo pred FIFA Svetsko prvenstvo za klubove (VIDEO)

DEFANZIVAC Mančester sitija Manuel Akandži podigao je prašinu pred Svetsko prvenstvo za klubove. On je izjavio da on i njegovi saigrači radije ne bi učestvovali na novoformiranom turniru.

FOTO: Tanjug/AP

Sledećeg vikenda u Americi igraće Svetsko prvenstvo za klubove na kome će učestvovati čak 32 tima. Siti će biti u grupi sa Vidad Kazablankom, Al Ainom, Atlantom i Juventusom u grupnoj fazi.

Nakon napornih sezona u domaćim šampionatima i evropskim takmičenjima mnogim klubovima put u Ameriku i igranje još dodatnih utakmica pada kao nepotreban teret.

"Građani" su u domaćem šampionatu titulu prepustili Liverpulu, iz Lige šampiona izbacio ih je Real Madrid, a u Ef-Ej kupu Kristal Palas, zbog svega se oglasio Manuel Akandži koji je ostavio utisak da bi leto rado proveo negde drugde.

Akandži se trenutno nalazi u Solt Lejk Sitiju gde će Švajcarska odigrati prijateljski meč sa Meksikom u subotu.

- Ja sam glasan kritičar novog takmičenja i to već neko vreme. Mi igrači želimo da imamo odmor, kako bismo se oporavili i proveli vreme sa porodicama. Ni moji saigrači u Sitiju nisu nešto oduševljeni. Sada nam to stoji pred licem i ništa ne možemo da uradimo povodom toge. Ako budemo učestvovali, naravno da želimo da pobeđujemo. Ali, ako stignemo do finala vreme za oporavak i pripremu pred novu sezonu biće još kraće... Rekao je Akandži.

