"SEZONA? KATASTROFA!": Erling Haland otvoreno o neuspehu

Prognoze su bile da će Mančester siti još jednom osvojiti Premijer ligu, da će igrati važnu ulogu i u Ligi šampiona.

Foto: Profimedia

Prognoze su bile... pa, reći ćemo pogrešne. Nisu "građani" bili konkurentni ni u jednom od dva najvažnija takmičenja za Engleze, pa je sezona u tom smislu potpuni promašaj.

Tako je vidi i napadač Erling Haland, koji je za "Daily Mail" otvoreno pričao o lošim rezultatima Sitija.

- Možete da tražite izgovore za sve ovo. Povrede... Mnogo povreda i to u lošim momentima. Ali, na kraju, nismo igrali dovoljno dobro - kaže Haland.

Ni sebe ne štedi u ocenama.

- Nismo imali onu glad u sebi. Ja nisam bio dovoljno dobar, nisam pomagao timu koliko treba.

FOTO: Tanjug/AP

Haland zbog toga sezonu opisuje veoma prosto.

- Klub je postavio visoke standarde, lestvica je podignuta izuzetno visoko, i to znači da je ova sezona katastrofalna! To vam sve govori. Moramo u sledećoj da pronađemo to nešto u stomaku, na napadnemo sezonu!

Mančester siti je trenutno četvrti u Premijer ligi i u poslednja dva kola mora da se bori da sačuva prednost od dva boda kako bi u narednoj sezoni ponovo bio deo Lige šampiona. Ove godine su takmičenje u eliti završili već u februaru pošto su u dvomeču sa Realom iz Madrida poraženi sa 3:2 i 3:1.

BONUS VIDEO: DA ČUJE CEO SVET: Ovo su srpski olimpijci pevali na brodu tokom otvaranja Olimpijskih igara