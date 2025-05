"JE L' TO NEKA INSINUACIJA?": Vladana Milojevića je jedna stvar baš zabolela

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević osvrnuo se na veliki broj primljenih golova u poslednjim utakmicama njegove ekipe.

Crveno-beli su se plasirali u finale Kupa Srbije nakon pobede nad Napretkom rezultatom 4:2. U finalu ih čeka ekipa Vojvodine, koja je bila bolja od TSC-a. Šef stručnog štaba Zvezde prokomentarisao je polufinalni meč za Mocart sport.

- Jednostavno, pravili smo dosta grešaka, iako smo otvorili utakmicu na pravi način. Napredak je ekipa koja zna da igra fudbal i nema šta da izgubi, ali više me je iznerviralo to što nam je upravo Bukorac dao gol iako smo se spremali na tu soluciju prethodnih dana. Totalno odsustvo koncentracije, ali to su teme koje treba da analiziramo. Znaju svi da nam je zadnja linija drugačija nego prethodne polusezone, hteli smo da odmorimo i neke igrače koji su u velikom zamoru. Najveći i najbolji utisak je što smo prošli dalje - istakao je Milojević.

Crveno-beli su poslednji put odigrali utakmicu bez primljenog gola 8. marta. Od tada su od Radničkog iz Kragujevca izgubili sa 4:1, potom OFK Beograd je dva puta zatresao mrežu, Napredak takođe.

- Je l' to neka insinunacija - rekao je sarkastično Milojević i nastavio:

- Kada pobedimo 1:0 onda se Crvena zvezda muči. Kada na našim utakmicama ima mnogo golova onda ponovo nije dobro, odbrana nam je bušna. Iskreno, ne volim da se primaju ovakvi golovi. Iastina je da imamo jako dobar napadački potencijal. Mene je nešto opalilo u inostranstvu. Nešto sam tamo naučio. Pre sam bio defanzivan, sad samo treneiram ofanzivu.

Trener je istakao da su igrači umorni, kao i da nedostaje motivacija, zbog utakmica koje nemaju rezultatski značaj.

- Morate da shvatite da su oni živa bića. Kada pogledate koliko smo utakmica odigrali do sada, videćete… Nama se sezona završava 25. maja, a već 15. juna počinjemo pripreme. Više od pola tima će imati i reprezentativne obaveze, nisu oni mašine, imaju i svoje porodice. Pritom, igraju u timu koji ima visoke ciljeve, teže da budu savršeni i to je jako teško. Ja ih apsolutno razumem, već polako pitaju kada će kraj, razmišljaju o porodicama. Nemamo Božić, nemamo ništa… Pogleđate koliko smo odmarali tokom zime. To su sve dobri momci, radnici, izdržaćemo šta da vam kažem - rekao je on.

