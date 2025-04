ZA KOGA SE IGRA FUDBAL U SRBIJI? Neverovatna poseta na domaćim stadionima - evo kako stoji Superliga u odnosu na druge

NAKON 30 odigranih kola Superlige Srbije akteri i malobrojni navijači okreću se plej-ofu i plej-autu, a "Novosti" donose presek posete srpskim fudbalskim mečevima - a ona je, blago rečeno, poražavajuća.

FOTO: Aleksandar Ilić

U tekućoj sezoni došlo je do poboljšanja uslova za igranje na srpskim stadionima. Renovirani su tereni. Postavljene najkvalitetnije hibridne podloge, negde i veštačka trava. To, ipak, nije dovelo do porasta posete. Navijači su još jednom u potpunosti zaboravljeni, a oni su se odužili klubovima tako što ih na tribinama nikada manje nije bilo.

Ako pogledamo procenat popunjenosti stadiona, dolazimo do samo 19,3 procenata u proseku, podeljeno na šesnaest klubova.

Ukupno je srpske klubove u 30 kola gledalo u proseku 342.104 navijača.

Prosečno po klubu: 2.084.

Crvena zvezda, aktuelni šampion Srbije, imala je najveću posetu. Na 11 utakmica na Marakani bilo je prisutno 123.749 posetilaca, prosečno 11.250.

Utakmicu manje odigrao je Partizan, koji je gledalo 55.570 gledalaca. Novi Pazar odigrao je svega 6 utakmica na Gradskom stadionu u Novom Pazaru, prosek plavo-belih je 2.792, mada treba uzeti u obzir i kazne, u smislu nastupa bez publike...

Ono što je poražavajuće, čak šest ekipa ima posetu manju od 1000 gledalaca po meču.

Jedinstvo iz Uba gledalo je 990 navijača u proseku, Tekstilac 823 (a treba istaći da novajlija u ligi nije nijednom igrao na svom terenu zbog lošeg stanja travnate podloge), Radnički iz Niša gledalo je 790 navijača prosečno, 11 manje Mladost iz Lučana, Čukarički 523, Spartak 414.

Kompletna poseta

Crvena zvezda - Rajko Mitić / 123.749 (prosečno 11.250)



A posete u belom svetu...

TSC - TSC arena / 17850 (1.488)Radnički 1923 / Čika Dača 17.750 (2.206)Novi Pazar / Gradski stadion N. Pazar 16.750 (2.792)FK Vojvodina / Karađorđe 14.850 (1.485)OFK Beograd / Gradski stadion Zaječar 14.450 (1.445)Napredak / Stadion Mladost 12.025 (1.093)Železničar / SC Mladost 11.850 (1.077)IMT / Stadion Voždovac 10.770 (1.077)Tekstilac / Stadion Slavko Maletin Vava 10.700 (823)Jedinstvo / Dragan Džajić 9.900 (990)Radnički Niš / Čair 7.900 (790)Mladost / SRC mr Radoš Milovanović 7.790 (/779)Čukarički / Stadion Čukaričkog 5.750 (523)Spartak / Gradski stadion Subotica (4.550) (414)*Izvor/Transfermarkt/Superliga Srbije

Koliko je naš fudbal u zapećku najbolje govori podatak iz tri najveće lige... Nemačka Bundesliga ima ukupnu posetu na mečevima do sada od 9.723.041 navijača, prosek po meču je 38.583.

U španskoj La Ligi mečeve do sada gledalo je 9.004.605, prosečno 30.216, a Premijer ligu pratilo je 12.278.116, prosečno 40.388 navijača.

Ostaje da se navijači nadaju da će reforma srpske Superlige doneti zanimljivost i vratiti navijače, ali možda bi čelnici Superlige i Fudbalskog saveza trebalo da razmišljaju o uvođenju elementarnih uslova na stadione. Iako deluje neverovatno, na mnogima nema vode, da ne pričamo o kupovini osveženja i hrane. Naravno da hrana ili piće ne treba da budu prioritet na sportskim objektima, samo su navedeni kao nešto čega u ostatku sveta na stadionima ima, ali mnogo važniji su nedostaci elementarnog komfora na tribinama, a još više - vode, pristojnih toaleta...

Fudbal je, uz osnovne stvari, daleko lakše i lepše pratiti.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“