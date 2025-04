JEDNOM JE MORALO DA UĐE: Omraženi lik u Dablinu i Madridu priča o golovima iz snova

DEKLANA Rajsa ne vole u Irskoj, ali od preksinoć ga ne vole ni u većem delu prestonice Španije. Momak koji je rođen u pregrađu Londona i koji je zbog predaka izabrao da do 21. godsine igra za selekciju Republike Irske, 2019. godine se pojavio u dresu Engleske i izazvao gnev navijača svojih davnih predaka.

Foto: Profimedia

Ali to je neka druga priča... Ona koja je aktuelna tiče se njegova dva "prekopirana" gola iz slobodnih udaraca u 58, pa 70. minutu prvog meča četvrtfinala Lige šampiona u utorak uveče uLondonu protiv Rreal Madrida. Ovaj defanzivni vezista je tako širom otvorio vrata ubedljivom trijumfu svog tima od 3:0 koji je na pragu polufinala elitnog takmičenja čije se finale igra 31. maja u Minhenu.

- Pokušavam stalno na treninzima da pogodim iz slobodnog udarca. Lopte idu oko gola, iznad gola, do živog zida, ponekad završe na prečki, veoma retko u mreži. Ali, ovo su moji prvi golovi u karijeri na ovakav način i to baš u izuzetno važnoj utakmici protiv Real Madrida - prepričava Rajs koliko ga neće na treninzima, a koliko ga je htelo pred punim tribinama stadiona "Emirati".

Statistika kaže da je Deklan Rajs protiv Reala odigrao 338. meč u osam godina dugoj karijeri. I nikada nije pogodio gol iz slobodnog udarca. Stvar je još luđa i čudnija kada se pročita podatak da je Arsenal poslednji gol iz "slobodnjak" postigao pre četiri godine, kada je Martin Odegard savladao golmana Barnlija.

Junak pobede protiv Real Madrida skreće pažnju na vrlo bitan detalj.

- Idemo u Madrid da vidimo kako je to kada se igra pred punim stadionom "Santjago Bernabeu". Ako se ukaže prilika, probaću opet iz slobodnog udarca. Osdećao sam pre utakmice u Londonu i po događajima na terenu, pogotovo od početka drugog poluvremena, da mogu do gola, da možemo do važne pobede. Sada je bitno da sačuvamo strpljenje za još jedan meč posle koje možemo u polufinale Lige šampiona - optimista je čovek kojeg više ne vole u Madridu ili Dablinu, ali ga obožavaju, od Barselone pa nadalje.