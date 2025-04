"NISAM SPREMAN ZA POVRATAK": Luka Jović surovo iskren

Karijera Luke Jovića je poslednjih godina u velikom padu. Srpski napadač je doživeo pravi sunovrat prelaskom u Real Madrid nakon čega je u gotovo svim timovima šansu dobijao na kašičicu.

Jović je govorio o brojnim temama, pa i o periodu u Realu, kao i o svom voljenom klubu Crvenoj zvezdi, kako piše "Mocart Sport".

Kakvo je stanje bilo u Real Madridu, nije igrao.

- Benzema je drugi nivo. On je u tom trenutku bio ne samo najbolji špic nego najbolji igrač na svetu. I stvarno je suludo da se poredim sa njim. Benzema je 15 godina bio na tom nivou i ljudi to olako shvataju, pa se misle kako to da sad ja ne igram? Pa veoma jednostavno, Karim Benzema - to je to. Što se tiče ostalih situacija, totalno je drugačije. Mislim da to i drugi vide, ali nemam problem sa tim. Tu sam da pomognem ekipi, reprezentaciji, kad god, iako se stvara utisak da sam večito taj koji je problem, koji pravi probleme, što apsolutno nije tačno. Uvek sam tu da pomognem - rekao je Jović.

Brzo je otišao iz Zvezde, a ističe da još uvek nije spreman za povratak.

- Ne. Iskreno ne. Mislim da još nisam spreman na taj korak. Naravno, navijam za Zvezdu od malih nogu i ništa ne može da me iznervira u životu kao Zvezda u košarci, u Evroligi. To je stvar koja me najviše pogađa od svih trenutno u mom životu, ali iskreno mislim da mi je rano. Zvezda je napredovala mnogo kao klub, ali mislim da su nivo fudbala i infrastruktura u Srbiji na jako niskom nivou. Jednostavno, ne mogu sebe da zamislim da igram na tim nekim stadionima posle svega što sam prošao u karijeri. Isto tako smatram da imam kvalitet da ostanem u Evropi i boriću se za to - rekao je Jović.

