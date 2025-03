"ZNAO SAM KOLIKO JE ISMEVAN, UVEK SAM MU PRIČAO DA JE NAJBOLJI NA SVETU!" Kilijan Mbape o trenutno jednom od najboljih igrača sveta

PSŽ je nakon prelaska u Real konce svoje igre dao Usmanu Dembeleu i nisu se pokajali. Francuz igra sezonu života, te je trenutno jedan od najboljih fudbalera sveta.

Foto: EPA-EFE/RONALD WITTEK

Dembele je postao prva zvezda parižana, te je na 37 mečeva postigao 30 golova za francuskog velikana. Mbape je svestan da je Usman bio ranije u karijeri ismevan i osporavan, ali mu je u najtežim vremenima bio velika podrška.

- Gledajući ga kako igra, me je dirnulo jer znam koliko je bio kritikovan i ismevan. Ja sam njegova najveća podrška još otkako smo imali 14 godina. Uvek sam mu govorio, čak i kada nije pogađao, da je jedan od najboljih igrača na svetu. Neki su mislili da to pričam samo zato što mi je drag. Ali znam razliku između drugarstva i realnosti na terenu - rekao je Kilijan.

Podsetimo, Dembele je pre skoro osam godina iz Dortmunda otišao u Barselonu u rekordnom transferu, međutim, nije ostavio trag kakav se očekivao, pa je vrlo brzo okarakterisan kao veliki promašaj…

- Usman je sazreo u 27. godini što je normalno vreme u fudbalu. Postoje igrači koji ranije sazre i zato neki misle da je on zakasnio. Ali ne, Usman nije nigde zakasnio. To je normalna fudbalska evolucija, da igrač dosegne pun potencijal u 27 godini. A ima još toliko sjajnih godina pred sobom. Veoma sam srećan i nadam se da će nastaviti ovako. Zaslužuje sve što mu se događa. Mnogo je radio za to - hvali Mbape svog saigrača iz reprezentacije.

