VARAO ŽENU SA NJENOM BRATANICOM? Poznati fudbaler progovorio o velikoj aferi

POZNATI brazilski fudbaler Hulk prvi put je govorio o ljubavnim kontroverzama koje ga godinama prate.

Foto: Profimedia

Postoje spekulacije koje navode da je vezu sa Kamilom ANđelo započeo dok je bio u braku sa njenom tetkom, Iran Anđelo. Te tvrdnje je demantovao, ali je priznao da nije bio veran tokom braka.

Hulk i Iran venčali su se 2007. godine, a tokom zajedničkog života dobili su troje dece - Ijana, Tijaga i Alis. Njihov brak okončan je 2019. godine, a ubrzo nakon toga fudbaler je započeo vezu sa Kamilom, koju je 2020. godine i oženio.

- Nikada nisam bio sa Kamilom dok sam bio oženjen! Nikada nisam imao odnos sa Kamilom dok sam bio u braku. Ja sam muškarac, nisam bio srećan u tom braku i imao sam bezbroj razloga za to - poručio je brazilski fudbaler, dodajući da njegov brak sa Iran nije bio zasnovan na ljubavi, već da je u njemu ostao iz osećaja odgovornosti.

- Počeli smo da se zabavljamo i za manje od mesec dana si ostala trudna. Ijan, Tijago i Alis su blagoslov Božiji. Naš brak nije bio iz ljubavi, strasti, ničega. Bio je nesreća, jer je ostala trudna sa Ijanom. I ja sam preuzeo odgovornost - istakao je.

Hulk nije poricao da je bio neveran, ali je naglasio da to nije bilo sa Kamilom.

- Kamila je došla u Kinu. Nisam ružan čovek, mlad sam. Kamila je mlada i izuzetno lepa. Završili smo zajedno jer smo oboje bili slobodni - rekao je, dodajući da je vezu sa Kamilom započeo tek nakon razvoda.

Njegova bivša supruga Iran ranije je otvoreno govorila o tome koliko ju je povredila nova veza bivšeg muža i njene bratanice, ističući da Kamili to nikada neće oprostiti.

- Ako sam napravila grešku, moj Bože, to je bilo zato što sam previše volela i verovala - rekla je Iran.

Sa druge strane, Hulk kaže da ne oseća grižu savesti i da mu je važno samo da se istina zna.

- Vratili smo se iz Kine i saopštili porodici. Kada si se ti vratila, otišla si u medije. Moja savest je čista i imam mir. Ako želiš da me i dalje psuješ i predstavljaš kao monstruma, to je tvoj izbor. Ali kritikuj me na osnovu istine - zaključio je brazilski fudbaler.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke