"POŠTUJEMO RIVALA, ALI SPREMNI SMO NA SVE": Trener Atletika pred meč sa Real Madridom

Duel između Real Madrida i Atletiko Madrida na programu je u utorak od 21 časova na stadionu Santjago Bernabeu.

FOTO: AP

Trener Atletiko Madrida Dijego Simeone kaže da je njegov tim spreman, ali i da treba da uživa u dvomeču sa gradskim rivalom Realom u osmini finala Lige šampiona.

Atletiko je neporažen u sedam uzastopnih derbija s Realom, a trenutno su Jorgandžije u seriji od deset utakmica bez poraza u svim takmičenjima.

- Biće to nešto spektakularno za Madrid, za grad, da imamo ovu utakmicu u kojoj Real Madrid igra sa Atletiko Madridom. Takođe i za Španiju, pošto to znači da će španski tim sigurno biti u četvrtfinalu i to je prilično dobro. Za nas koji smo učesnici utakmice – treba da apsolutno uživamo u njoj. Ovo je važna utakmica protiv rivala kojeg mnogo poštujemo, spremni smo za bilo šta - rekao je Simone.

FOTO: Tanjug/AP

I dodaje.

- Oduvek sam se ugledao na Barselonu i Real zbog njihove istorije i to se nije promenilo. Istorije ta dva kluba su neverovatne. A i mi rastemo na jedan čist način, to je divno - rekao je Simone.

Fudbaleri Reala su grupni deo Lige šampiona završili na 11. mestu na tabeli sa 15 bodova zbog čega su morali da odigraju plej-of za plasman u osminu finala. Real je u plej-ofu za plasman u osminu finala LŠ u dva meča bio bolji od Mančester sitija (3:2, 3:1). Fudbaleri Atletika su grupni deo LŠ završili na petom mestu na tabeli sa 18 bodova i izborili su direktan plasman u osminu finala najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja.

Revanš mečevi osmine finala Lige šampiona su na programu 11. i 12. marta.

