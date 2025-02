DRINČIĆ PRED IMT: Teška utakmica! VITAS: Utakmica sezone za nas

FUDBALERI Radničkog iz Niša dočekaće IMT sa Novog Beograda u 22. kolu Superlige Srbije, duel se igra u nedelju od 18 časova na stadionu Čair.

A. Ilić

Strateg Nišlija Nikola Drinčić najavio je meč protiv tima u kojem je počeo svoju trenersku karijeru..

- Što se nas tiče, posle utakmice u Pančevu možemo negde da budemo i zadovoljni i nezadovoljni. Uvek je dobro kada posle pauze odigraš na strani i uzmeš bod. Moramo na neki način biti zadovoljni. Imali smo neke prilike koje smo trebali da iskoristimo, a nismo. U svim segmentima izvukli smo pozitivne stvari. Što se tiče njihovog trenera, ja sam kod njega počeo da radim. Bio sam mu pomoćnik. Mogu da kažem sve najbolje za njega. Imaju sjajne igrače. Lučić, Alen Stevanović, francuske internacionalce, Lutovac je sjajan, Radočaj isto, očekuje nas teška utakmica.

Posle 20 godina od odlaska iz Niša Uroš Vitas će odigrati prvi meč na Čairu.

- U Pančevu smo odigrali takmicu bez primljenog gola, meni kao defanzivcu to mnogo znači, kao i našem golmanu. To je pozitivna stvar sa prošle utakmice. Utakmicu sa IMT dočekujemo spremni. Okarakterisali smo je kao utakmicu sezone i jedva čekamo da počne. Želimo da vratimo publiku na čair. Uradićemo sve da ih vratimo na stadion da nas podrže. Ekipa ima ogroman potencijal koji će tek doći do izražaja. Radnički je u prvom delu sezone, po mom subjektivnom mišljenju igrao najlepši fudbal u Srbiji.

