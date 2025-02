"PRVI PUT! PRVI PUT!" Ovako je Vladan Milojević reagovao kada se završila neverovatna utakmica TSC - Crvena zvezda

TSC i Crvena zvezda su odigrali dramatičnu utakmicu 21. kola Superlige Srbije, a zanimljiva je bila i izjava trenera srpskog prvaka posle dramatičnog trijumfa u Bačkoj Topoli.

FOTO: FK Crvena zvezda

Podsetimo, Zvezda je golom u 98. minutu dala gol za pobedu nad TSC-om, posle čega je njen strateg Vladan Milojević ovako reagovao pred kamerom TV Arena sport:

- Radovao sam se jer je ovo prva pobeda (u novoj godini) ... mislim, rekao sam igračima, igramo protiv jedne fenomenalne ekipe, dobro "nameštene", sa dobrim stručnim štabom. Znali smo otprilike šta nas očekuje ovde. Imali smo mnogo kadrovskih problema, ali 'ajde to, nego što smo došli sa teškog putovanja, sa teške utakmice - na veštačkom terenu. Pritom, naša zadnja linija je prvi put igrala u ovom sastavu. Prvi put, nije ni na treningu igrala! To su sve novi momci koji su došli. Zato sam izuzetno ponosan. Što ne odustajemo! Imali smo šansu, kod Šerifa, da rešimo ovo i ranije i... ono što je najbitnije, rekao sam to mojim igračima, od početka dvadeset i pete godine nama prvenstvo počinje. Mi smo sada upisali prva tri boda - rekao je šef stručog štaba Crvene zvezde.

Tabela Superlige Srbije

Posle ove utakmice, Crvena zvezda se učvrstila na vrhu prvenstvene tabele:

Vodi sa 61 bodom iz 21 odigranog meča, a drugoplasirani Partizan ima 42. Na trećem mestu je, uz meč manje, OFK Beograd sa 33 boda, koliko ima i Mladost. Sa po 31 slede Radnički iz Kragujevca (utakmica manje) i Vojvodina, a po 28 su sakupili TSC i Čukarički...

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu