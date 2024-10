TUŽNE VESTI STIŽU IZ BRAZILA: Preminula fudbalska legenda i vicešampion sveta (FOTO)

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo.



Nota de pesar: https://t.co/QA0zJCutPx pic.twitter.com/iMtx5jeGNU — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 25, 2024