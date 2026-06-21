HTEO SAM DA ODUSTANEM ZBOG KOCKANJA: Prva izjava pobednika "Zvezda Granda" prema glasanju publike - Spasio me je mentor Đorđe David" (FOTO)
POBEDINIK "Zvezda Granda" odlukom publike je Bojan Ilievski dok je žiri prvo mesto i nagradu dao sedamnaestogodišnjoj Tamari Danilović.
Oni su polse pobeda sumirali utiske sa takmičenja i otkrili kako se osećaju.
Bojan je priznao da je nije očekivao pobedu.
- Iskreno nisam očekivao da ću pobediti, ne znam šta da kažem. Zvezde Granda su najgledanija emisija u Makedoniji, zato su najažurniji sa glasanjem. Dao sam svoj maksimum tokom takmičenja. Bilo je dosta izazova, ići na probe i vraćati se svakodnevnim obavezama, sedmi krug mi je bio najteži - rekao je pevač,a mlađa koleginica se nadovezala:
- Nisam očekivala ništa da se ne bih razočarala. Iznenadila sam se, žao mi je što je gotovo takmičenje. Pamtiću takmičenje po podršci koju smo pružali jedni drugima.
- Sigurno će biti zajedničko slavlje, sigurno će biti neki doček pripremljen za mene u Makedoniji - dodao je Bojan.
Đorđe David, Bojanov mentor, otkrio je sa kakvim se problemima takmičar susretao tokom sezone.
- U petom krugu je hteo da izađe jer je imao problem sa kockom u svojoj glavi. Ne razmišljajući o familiji i onome za šta ga je Bog napravio otišao je pod led. Podsetio me je na Josifovskog, mislim da je kocka veći problem od droge i alkohola. Dobio je uslov ili-ili. Ovo nije samo njegova pobeda u Zvezdama Granda, ovo je njegova pobeda razuma. Ja sam ozbiljan tiranin, nisam mu dozvolio i dao da odustane jer sam čekao da dođe kraj, nadajući se da je ovo kraj - rekao je Đorđe, a Ilievski je objasnio:
- Imao sam ružnu prošlost, ali to je iza mene. Ceo tim i mentor mi je mnogo pomogao, svakog dana su sa mnom o tome razgovarali. Ovo takmičenje je bilo razlog da ostavim porok. Igrao sam rulet. Ogroman novac sam izgubio.
Preporučujemo
"TO SE U CRNOJ GORI NE GOVORI" Zatvorski cimer o grešci Žarka Lauševića pre ubistava
20. 06. 2026. u 23:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NOVI STRAVIČNI DETALjI SMRTI MARIJE (21): Dok ležala nepomična, radnik povukao jeziv potez koji je šokirao sve (VIDEO)
Smrt Marije (21) nakon bandži skoka u Brazilu dobila je novi obrt pošto svedok tvrdi da je zaposleni uklonio njenu GoPro kameru sa mesta nesreće.
16. 06. 2026. u 12:22
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
TEŠKA BORBA ZA ŽIVOT NAŠEG SLAVNOG MUZIČARA: "Rak mi grize kosti, proširio se na celo telo, molim vas - pomozite da preživim"
"MOLIM vas, vratite mi onu dobrotu koju sam godinama delio sa vama, donirajte odmah i pomozite mi da preživim."
20. 06. 2026. u 16:23
Komentari (0)