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HTEO SAM DA ODUSTANEM ZBOG KOCKANJA: Prva izjava pobednika "Zvezda Granda" prema glasanju publike - Spasio me je mentor Đorđe David" (FOTO)

Dušan Cakić

21. 06. 2026. u 02:39

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POBEDINIK "Zvezda Granda" odlukom publike je Bojan Ilievski dok je žiri prvo mesto i nagradu dao sedamnaestogodišnjoj Tamari Danilović.

ХТЕО САМ ДА ОДУСТАНЕМ ЗБОГ КОЦКАЊА: Прва изјава победника Звезда Гранда према гласању публике - Спасио ме је ментор Ђорђе Давид (ФОТО)

FOTO: Novosti

Oni su polse pobeda sumirali utiske sa takmičenja i otkrili kako se osećaju.

Bojan je priznao da je nije očekivao pobedu.

- Iskreno nisam očekivao da ću pobediti, ne znam šta da kažem. Zvezde Granda su najgledanija emisija u Makedoniji, zato su najažurniji sa glasanjem. Dao sam svoj maksimum tokom takmičenja. Bilo je dosta izazova, ići na probe i vraćati se svakodnevnim obavezama, sedmi krug mi je bio najteži - rekao je pevač,a mlađa koleginica se nadovezala:

FOTO: Novosti

- Nisam očekivala ništa da se ne bih razočarala. Iznenadila sam se, žao mi je što je gotovo takmičenje. Pamtiću takmičenje po podršci koju smo pružali jedni drugima.

- Sigurno će biti zajedničko slavlje, sigurno će biti neki doček pripremljen za mene u Makedoniji - dodao je Bojan.

FOTO: Novosti

Đorđe David, Bojanov mentor, otkrio je sa kakvim se problemima takmičar susretao tokom sezone.

- U petom krugu je hteo da izađe jer je imao problem sa kockom u svojoj glavi. Ne razmišljajući o familiji i onome za šta ga je Bog napravio otišao je pod led. Podsetio me je na Josifovskog, mislim da je kocka veći problem od droge i alkohola. Dobio je uslov ili-ili. Ovo nije samo njegova pobeda u Zvezdama Granda, ovo je njegova pobeda razuma. Ja sam ozbiljan tiranin, nisam mu dozvolio i dao da odustane jer sam čekao da dođe kraj, nadajući se da je ovo kraj - rekao je Đorđe, a Ilievski je objasnio:

- Imao sam ružnu prošlost, ali to je iza mene. Ceo tim i mentor mi je mnogo pomogao, svakog dana su sa mnom o tome razgovarali. Ovo takmičenje je bilo razlog da ostavim porok. Igrao sam rulet. Ogroman novac sam izgubio.

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