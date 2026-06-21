KO JE ELOJ RUM? Muž srpske influenserke ispisao istoriju države na Svetskom prvenstvu koja je manja od Kragujevca!
Kurasao broji tek nešto oko 150.000 stanovnika, dok je Eloj Rum odbranama obeležio prvi bod ove državice na Mundijalima.
Ekvador je podbacio u duelu protiv Kurasaa odigravši samo 0:0, a najveće zasluge za to idu na račun Eloja Ruma.
Momak koji je imao čak 15 odbrana u ovom meču, ispisao je zlatnim slovima svoje ime u prvi osvojeni bod Kurasaa na šampionatima sveta.
Malo je nedostajalo da Rum obori rekord Amerikanca Tima Hauarda iz 2014. sa utakmice njegovih SAD i Belgije, kada je upisao 16 intervencija na meču Mundijala. Međutim, Eloj brani za Kurasao, najmlađeg učesnika SP sa samo 150.286 stanovnika, zbog čega ovaj podatak još više dobija na značaju.
Rođen je u Najmegenu u Holandiji pre 37 godina i jedan je od brojnih igrača iz Kurasaa koji igra za nacionalni tim te zemlje, koja nema nezavisnost, a nije rođen tamo, već vuče poreklo.
Od svoje 13. do 28. godine, tačnije 2017, bio je član sada ugašenog kluba Vitesea, sa koji je osvojio i prvi trofej u istoriji kluba, Kup Holandije te 2017.
Njegova supruga je Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih srpskih influenserki i jutjuberki, pionirka modnog blogovanja na ovim prostorima.
Stekla je ogromnu popularnost tokom protekle decenije zahvaljujući svom blogu i video snimcima. Osim uspešne karijere na društvenim mrežama, izdala je i nekoliko knjiga koje su privukle veliku pažnju javnosti.
Kurasao će za istorijski prolaz grupe u poslednjem kolu igrati protiv Obale Slonovače, gde je takođe u koži autsajdera.
Bio je i protiv Ekvadora, ali Eloj Rum nije tako mislio...
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