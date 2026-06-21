Fudbal

OGROMAN ŠOK! Za njega je Svetsko prvenstvo završeno?!

Новости онлине

21. 06. 2026. u 01:15

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Teška povreda tokom meča sa Obalom Slonovače, mogla bi skupo da košta Nika Šlotenberga.

ОГРОМАН ШОК! За њега је Светско првенство завршено?!

Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Nemačka je savladala preokretom "slonove" rezultatom 2:1 (0:1), ali je selektor Julijan Nagelsman ostao na velikim mukama!

Naime, već posle samo deset minuta igre, Niko Šlotenberg je zbog povrede morao da napusti teren! Međutim...

Defanzivac Borusije Dortmund odigrao je celo prvo poluvreme, da bi posle meča usledio potpuni - šok!

Za Nika Šlotenberga ovaj Mundijal mogao bi da bude završen.

Photo: Chris Young/The Canadian Press via AP)

„Ne izgleda dobro. Čini se da je Niko pretrpeo povredu ligamenata“, rekao je Nagelsman po završetku utakmice.

Ostaje nada da dodatnih 40 minuta na terenu nije pogoršalo povredu. Svakako treba sačekati detaljne preglede i analize lekara narednih dana.

Nemačka je prva na tabeli sa maksimalnih šest bodova, Obala Slonovače ima 3 na drugom mestu, dok su Ekvador i Kurasao bez bodova.

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