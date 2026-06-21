OVO MOGU SAMO NEMCI DA REŽIRAJU! DŽoker sa klupe sprečio mega-senzaciju protiv Obale Slonovače

UZBUDLjIV meč odigrali su Nemačka i Obala Slonovače na Svetskom prvenstvu. "Panceri" su gubili dobar deo meča, ali na kraju uspeli da dođu do pobede 2:1 (0:1) i tako se spasli velike bruke.

FOTO: TANJUG/ Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Fudbal je nekada jednostavna igra, a nekada ume da bude brutalna.

Nemačka je kontrolisala igru, ali nije uspevala da poveže završnicu. Ruku na srce, nisu "panceri" imali sreće, već su im poništena dva gola. Prvi, u 23. minutu. Nakon odlične akcije iz kornera Aleksandar Pavlović je u skoku udario golmana Fofanu, nakon čega je lopta završila u golu, a Entoni Tejlor je poništio pogodak.

Sedam minutu kasnije Kesi je iskoristio nepažnju i lošu reakciju Nemaca nakon centaršuta, te je matirao Manuela Nojera.

U završnici poluvremena ponovo tresu mrežu Nemci, ali... Ponovo je poništen gol.

Pred šesnaestercem Obale Slonovače, Jamal Musijala je sapleo Singoa prilikom oduzimanja lopte, Kai Haverc je potom matirao Fofanu, ali je odmah nakon toga dosuđen prekršaj.

Nakon usporenog snimka, bilo je jasno da je to ispravna odluka arbitra.

Do poluvremena je ostalo 0:1.

Zanimljivo je da je reprezentacija Obale Slonovače poslednjih šest golova na Svetskom prvenstvu postizala u drugom poluvremenu, te su sada prekinuli taj niz.

Ipak, kako je vreme teklo oslobađali su se nemci pritiska i stvarali prilike.

Bila je ekipa Obale Slonovače bliže drugom golu na startu drugog dela meča nego Nemačka izjednačenju, nekarakteristično su bili nezainteresovani "Panceri".

Ulai je imao odličnu priliku ali je u 51. minutu promašio ceo gol sa desetak metara.

Mogao je u 64. minutu Haverc da iskoristi lošu odbranu afričke selekcije, sa druge stative nakon centaršuta promašio je gol.

Delovalo je da će Obala Slonovače sačuvati bar bod u ovom meču, a da tako ne bude pobrinuo se Undav u četvrtom minutu nadoknade kada je izbegao ofsajd i doneo pobedu svom timu 2:1.

NEMAČKA - OBALA SLONOVAČE / 2:1 (0:1) ( Undav 68', 90+4- Kesi 30')

90+4 GOL, NEMAČKA! Undav još jednom. Uspeo je da izbegne ofsajd i postigne još jedan pogodak.

90' Igraće se još šest minuta.

89' Virc je zapretio nekoliko minuta nakon što su sa druge strane "slonovi" imali polu-šansu. Dobro je udarac Florijana Virca odbranio Fofana.

85' Dobro se brane "slonovi" nakon primljenog gola, disciplinovano, ne uspevaju Nemci ozbiljnije da priprete. Bilo je nekoliko pokušaja iz daljine, ali ništa značajnije.

68' GOL, NEMAČKA! Pravo rešenje, Denis Undav postigao je 8. gol na 11 mečeva. Tek što je ušao u igru iskoristio je priliku nakon centaršuta i poslao loptu u mrežu.

64' Veliku šansu imao je Kai Haverc, čekao je loptu na drugoj stativi, promašio gol.

58' Ridiger je oprobao udarac, nebu pod oblake je otišla ta lopta, biće lep suvenir nekome na tribinama.

51' Ulai je imao veliku priliku da uveća vođstvo Obale Slonovače, promašio je gol sa desetak metara.

46' Nastavljen je meč.

KRAJ PRVOG POLUVRMENA

45+6' Sane je proigrao Nmeču, on petom do Virca, koji nije najbolje zahvatio loptu.

45' Sedam minuta nadoknade u prvom poluvremenu.

38' Neverovatno. Ponovo je Nemačka postigla gol, ali je pre toga Musijala napravio faul, a zakasnila je reakcija sudije.

30' GOL, OBALA SLONOVAČE! Ohladila je Nemce pauza, a Kesi zatresao mrežu. Nakon odličnog centaršuta i ne tako spretne reakcije odbrane "pancera" uspeo je sa pet, šest metara da zatrese mrežu.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Stephanie Scarbrough

24' Prva pauza za "hidrataciju" dovela je do zvižduka navijača na tribinama, što je postalo sada već normalna pojava što jasno govori o tome šta navijači misle o tome. U Torontu je inače 23 stepena u ovom trenutku.

21' Prvi korner imaće Nemačka. Izveo ga je Braun do Kimiha, a Strahinja Pavlović zatresao je mrežu, ali je pritom faulirao golmana rivala.

18' Pripretio je sada i Musijala, dosta sreće za Obalu Slonovače.

12' Sada je i Vilfred Singo raspalio po lopti. Dobra prilika za Obalu Slonovače, ali odbranili su se Nemci.

10' Kai Haverc je raspalio po lopti glavom, a Fofana brani.

1' Počela je utakmica u Torontu.

Sastavi:

Nemačka (4-2-3-1): Nojer - Kimih, Ta, Šloterbek, Braun - Nmeča, Pavlović - Sane, Musijala, Virc - Haverc.

Obala Slonovače (4-2-2): Fofana - Singo, Kosonu, Agbadu, Konan - Dijalo, Kesi, Sangare, Diomande - Boni, Inao Olaj.

UOČI MEČA

Nemci su bili ubedljivi protiv Kurosaa, a Obala Slonovače je jednim golom došla do 3 boda u duelu sa Ekvadorom. Nemačka je naravno favorit i treba očekivati da će od prvog minuta igrati napadački.

Obala Slonovače ima svoje adute, a uz to igraće bez velikog pritiska jer ako i izgube imaju svoju šansu u trećem kolu kada igraju protiv autsajdera reprezentacije Kurosaa.

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