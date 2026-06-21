Fudbal

"KUDA IDEMO?" Legendarni as zagrmeo zbog Svetskog prvenstva: "Fijasko"!

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21. 06. 2026. u 00:45

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Nije hteo da prećuti bivši predsednik minhenskog Bajerna, proslavljeni Uli Henes.

КУДА ИДЕМО? Легендарни ас загрмео због Светског првенства: Фијаско!

Foto: AP Photo/Eric Smith

Ogromna komerzijalca koja je davno uzela maha u fudbalu, došla je do izražaja na tekućem Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.

Tako bar misli legendarni reprezentativac Nemačke i nekadašnji predsednik Bajerna iz Minhena, Uli Henes. On nije štedeo reči na adresu FIFA i organizacije takmičenja.

Naročito su mu zasmetale visoke cene ulaznica za utakmice, koje dostižu i dve hiljade američkih novčanica:

"Po mom mišljenju, ovo Svetsko prvenstvo je fijasko za fudbal. Prosečna cena karte za finale je 2.000 dolara? Kuda idemo?!", zapitao se Henes.

Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Nekadašnji prvi čovek minhenskog giganta naglašava da nema ništa protiv zarade u fudbalu, ali po njegovom mišljenju je FIFA prešla granice dozvoljenog.

"Uvek sam bio za komercijalizaciju u fudbalu, ali ne u ovom ekstremnom obliku. Ne bih to podržao kupovinom karata. Nisam imao apsolutno nikakvu želju da odem na ovaj Mundijal. Čak i da sam hteo, izgubio bih interes zbog udaljenosti stadiona od naseljenih mesta", zaključio je Henes.

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