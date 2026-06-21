"KUDA IDEMO?" Legendarni as zagrmeo zbog Svetskog prvenstva: "Fijasko"!
Nije hteo da prećuti bivši predsednik minhenskog Bajerna, proslavljeni Uli Henes.
Ogromna komerzijalca koja je davno uzela maha u fudbalu, došla je do izražaja na tekućem Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku.
Tako bar misli legendarni reprezentativac Nemačke i nekadašnji predsednik Bajerna iz Minhena, Uli Henes. On nije štedeo reči na adresu FIFA i organizacije takmičenja.
Naročito su mu zasmetale visoke cene ulaznica za utakmice, koje dostižu i dve hiljade američkih novčanica:
"Po mom mišljenju, ovo Svetsko prvenstvo je fijasko za fudbal. Prosečna cena karte za finale je 2.000 dolara? Kuda idemo?!", zapitao se Henes.
Nekadašnji prvi čovek minhenskog giganta naglašava da nema ništa protiv zarade u fudbalu, ali po njegovom mišljenju je FIFA prešla granice dozvoljenog.
"Uvek sam bio za komercijalizaciju u fudbalu, ali ne u ovom ekstremnom obliku. Ne bih to podržao kupovinom karata. Nisam imao apsolutno nikakvu želju da odem na ovaj Mundijal. Čak i da sam hteo, izgubio bih interes zbog udaljenosti stadiona od naseljenih mesta", zaključio je Henes.
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