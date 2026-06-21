BITNO JE DA SAM SVAKE GODINE NA PODIJUMU: Ceca Ražnatović o "Zvezdama Granda" i njenoj kandidatkinji koja je pobedila (FOTO)
KANDIDATKINjA Svetlane Ražnatović, Tamara Danilović, osvojila je prvo mesto odlukom žirija. Ceca nije krila sreću i ponos zbog njenog uspeha.
Ona je iz studija izašla pevajući.
- Svake godine sam na podijumu, to je najbitnije. Prvo mesto, treće mesto. Presrećna sam, mislim da su nagrade zaslužene, nažalost nema više nagrada jer ima tu mnogo divne dece koje divno pevaju - rekla je Ceca, a na pitanje da li će i sledeće godine biti u žiriju "Zvezda Granda", rekla je:
- Što se pitaju, sve zanima jel? Onda ću morati da vas držim u neizvesnosti. Imam još obaveza, pa možda tek od jula idem na odmor. Nemam puno nastupa jer sam preumorna, imala sam dosta koncerata, Ceca šou, snimanje Zvezda Granda, baš su mi baterije na izdisaju.
Pored Tamare Danilović koja je osvojila prvo mesto odlukom žirija, pobednik ove sezone "Zvezda Granda" je i Bojan Ilievski koji je priznao da je želeo da odustane od takmičenja.
- Iskreno nisam očekivao da ću pobediti, ne znam šta da kažem. Zvezde Granda su najgledanija emisija u Makedoniji, zato su najažurniji sa glasanjem. Dao sam svoj maksimum tokom takmičenja. Bilo je dosta izazova, ići na probe i vraćati se svakodnevnim obavezama, sedmi krug mi je bio najteži - rekao je pevač, a njegov mentor je dodao:
- U petom krugu je hteo da izađe jer je imao problem sa kockom u svojoj glavi. Ne razmišljajući o familiji i onome za šta ga je Bog napravio otišao je pod led. Podsetio me je na Josifovskog, mislim da je kocka veći problem od droge i alkohola. Dobio je uslov ili-ili. Ovo nije samo njegova pobeda u Zvezdama Granda, ovo je njegova pobeda razuma. Ja sam ozbiljan tiranin, nisam mu dozvolio i dao da odustane jer sam čekao da dođe kraj, nadajući se da je ovo kraj.
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