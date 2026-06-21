SRPSKI ZET SA STO RUKU! Ovo su sve odbrane muža poznate influenserke! Svet ne veruje koliko ih je imao! (VIDEO)
Eloj Rum je doneo istorijski bod malenom Kurasau protiv Ekvadora.
Neverovatni Eloj Rum blistao je na golu Kurasaoa i doneo svojoj selekciji prvi bod u istoriji Svetskih prvenstava protiv Ekvadora.
Kurasao je u okviru drugog kola grupe E remizirao bez golova sa Ekvadorom, a Rum je dominirao sa čak 15 odbrana.
Rekord po broju intervencija na jednom meču Mundijala i dalje drži golman Sjedinjenih Američki Država Tim Hauard, koji je 2014. godine protiv Belgije zabeležio 16 odbrana.
Dakle, samo jedna intervencija je delila "srpskog zeta" od apsolutnog rekorda, po čemu bi prestigao i legendarnog Amerikanca!
Zanimljivo je da je Hauardu za ovaj poduhvat bio potreban produžetak, a u obzir se mora uzeti istorijski kontekst Rumovih bravura koje su maloj državi donele veliki bod.
U video prilogu gore, pogledajte sve odbrane Eloja Ruma, koji će ovaj dan pamtiti dok je živ.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
Preporučujemo
OGROMAN ŠOK! Za njega je Svetsko prvenstvo završeno?!
21. 06. 2026. u 01:15
NAJVEĆI ŠOK NA MUNDIJALU! Senzacija nad senzacijama! Favorita opio Rum! (VIDEO)
21. 06. 2026. u 03:55
"KUDA IDEMO?" Legendarni as zagrmeo zbog Svetskog prvenstva: "Fijasko"!
21. 06. 2026. u 00:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐURICA ANALIZIRA SVETKSKO PRVENSTVO: "Svi idu dalje!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
19. 06. 2026. u 12:30
NAJVEĆI ŠOK NA MUNDIJALU! Senzacija nad senzacijama! Favorita opio Rum! (VIDEO)
Fudbaleri Ekvadora remizirali su protiv Kurasaa rezultatom 0:0 (0:0) u drugom kolu E grupe na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.
21. 06. 2026. u 03:55
POREKLO EDINA DžEKA: Rođen u Sarajevu, ali koreni Dijamanta su sa druge strane BiH
U JEDNOM intervjuu za britanske medije opisao je taj period kao vreme preživljavanja, ističući da rat tera decu da mnogo ranije odrastu i suoče se sa životnim lekcijama za koje nisu spremna.
19. 06. 2026. u 07:02
Komentari (0)