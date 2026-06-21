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SRPSKI ZET SA STO RUKU! Ovo su sve odbrane muža poznate influenserke! Svet ne veruje koliko ih je imao! (VIDEO)

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21. 06. 2026. u 04:57

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Eloj Rum je doneo istorijski bod malenom Kurasau protiv Ekvadora.

СРПСКИ ЗЕТ СА СТО РУКУ! Ово су све одбране мужа познате инфлуенсерке! Свет не верује колико их је имао! (ВИДЕО)

AP Photo/Ed Zurga

Neverovatni Eloj Rum blistao je na golu Kurasaoa i doneo svojoj selekciji prvi bod u istoriji Svetskih prvenstava protiv Ekvadora.

Kurasao je u okviru drugog kola grupe E remizirao bez golova sa Ekvadorom, a Rum je dominirao sa čak 15 odbrana.

Rekord po broju intervencija na jednom meču Mundijala i dalje drži golman Sjedinjenih Američki Država Tim Hauard, koji je 2014. godine protiv Belgije zabeležio 16 odbrana.

Dakle, samo jedna intervencija je delila "srpskog zeta" od apsolutnog rekorda, po čemu bi prestigao i legendarnog Amerikanca!

Zanimljivo je da je Hauardu za ovaj poduhvat bio potreban produžetak, a u obzir se mora uzeti istorijski kontekst Rumovih bravura koje su maloj državi donele veliki bod.

U video prilogu gore, pogledajte sve odbrane Eloja Ruma, koji će ovaj dan pamtiti dok je živ.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke 

 

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