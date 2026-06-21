Sva dešavanja sa meča drugog kola grupe E na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi pratite na našem portalu iz minuta u minut.

Photo: Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia

EKVADOR - KURASAO 02.00

STADION: Erouhed u Kanzas Sitiju. KAPACITET: 73.000. SUDIJA: Ma Ning (Kina).

Duel poraženih na startu Mundijala ne ostavlja prostor za "slobodu" u drugoj rundi, gde je selekcija "La Tri" apsolutni favorit.

Južnoamerička reprezentacija, uprkos kiksu od Obale Slonovače (0:1) mora da "popravi" gol-razliku protiv debitanta, kako bi ostala u trci bar za treće mesto u grupi E.

Ekvadorci su kroz kvalifikacije došli na Svetsko prvenstvo kao drugi u grupi, iza šampiona planete Argentine, poznati po granitnoj odbrani koju čine Arsenalov Inkapija, Pačo član evropskog prvaka PSŽ-a, Estupinjan iz Milana...

Očekuje se da kapiten Ener Valensija počne da daje golove, ali veliku pomoć davaće mu najveći asovi svetskog fudbala kao što su Mojzes Kaisedo, Alan Franko i Gonzalo Plata...

S druge strane, Kurasao posle istorijskog gola i debakla od Nemačke (1:7), sanja prvi bod na šampionatu sveta. Najmanja država od svih učesnika SP, sa nešto više od 150.000 stanovnika, samim plasmanom na najveće takmičenje, premašila je sva očekivanja.

Photo: Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven / imago sportfotodienst / Profimedia Izabranici bivšeg selektora Srbije, Dika Advokata, trijumfovali su u grupnoj fazi kvalifikacija KONKAKAF zone ne izgubivši utakmicu! Već tada su, remijem na gostovanju u Jamajki (1:1), u poslednjem kolu kada je izboren Mundijal, ostvarili najveći uspeh u istoriji fudbala u zemlji koja je po populaciji veličine Kragujevca. Ekvadorci za razliku od rivala i dalje čekaju "prvenac" u SAD, budući da protiv "slonova" nisu zatresli mrežu. Uprkos velikom broju prilika, četa selektora Sebastijana Bekasečea sada, osim pobede koja se podrazumeva, mora i da popravi gol-razliku, kojom bi ostala u igri bar za treće mesto i plasman u narednu fazu takmičenja. Na tabeli Ekvador je treći sa 0:1 gol-razlikom, a Kurasao poslednji (1:7), pa je obema reprezentacijama pobeda pod moranjem. Podsetimo, selekcija Nemačke je u meču pre ovog savladala posle preokreta Obalu Slonovače rezultatom 2:1 (0:1). Golove za "pancere" dao je rezervista Denis Undav, dok je "slonovima" vođstvo doneo kapiten Frenk Kesi.

U poslednjem kolu, 25. juna, igraju: Nemačka - Ekvador, Obala Slonovače - Kurasao.

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