uživoPRENOS, EKVADOR - KURASAO: "La Tri" bez prava na grešku, debitant za bolji utisak!
Sva dešavanja sa meča drugog kola grupe E na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi pratite na našem portalu iz minuta u minut.
EKVADOR - KURASAO 02.00
STADION: Erouhed u Kanzas Sitiju. KAPACITET: 73.000. SUDIJA: Ma Ning (Kina).
Duel poraženih na startu Mundijala ne ostavlja prostor za "slobodu" u drugoj rundi, gde je selekcija "La Tri" apsolutni favorit.
Južnoamerička reprezentacija, uprkos kiksu od Obale Slonovače (0:1) mora da "popravi" gol-razliku protiv debitanta, kako bi ostala u trci bar za treće mesto u grupi E.
Ekvadorci su kroz kvalifikacije došli na Svetsko prvenstvo kao drugi u grupi, iza šampiona planete Argentine, poznati po granitnoj odbrani koju čine Arsenalov Inkapija, Pačo član evropskog prvaka PSŽ-a, Estupinjan iz Milana...
Očekuje se da kapiten Ener Valensija počne da daje golove, ali veliku pomoć davaće mu najveći asovi svetskog fudbala kao što su Mojzes Kaisedo, Alan Franko i Gonzalo Plata...
S druge strane, Kurasao posle istorijskog gola i debakla od Nemačke (1:7), sanja prvi bod na šampionatu sveta. Najmanja država od svih učesnika SP, sa nešto više od 150.000 stanovnika, samim plasmanom na najveće takmičenje, premašila je sva očekivanja.
U poslednjem kolu, 25. juna, igraju: Nemačka - Ekvador, Obala Slonovače - Kurasao.
BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke
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