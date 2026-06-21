PAKLENE MUKE ZA RUSE NA KRIMU: Ukrajinci uništavaju srce ruske moći - Brutalni udari razaraju poluostrvo (VIDEO)
UKRAJINSKE snage bespilotnih sistema nastavile su svoju kampanju dronova iznad Krima 19. juna i tokom noći 20. juna, napadajući energetska postrojenja na poluostrvu, izvestili su ukrajinski zvaničnici.
Komandant ukrajinskih bespilotnih snaga, Robert Brovdi, poznat kao „Mađar“, objavio je na društvenim mrežama snimak 414. brigade USF-a koja je napala podzemno skladište gasa Hlibovka na zapadnom Krimu.
Radar protivvazdušne odbrane i lokomotiva takođe su bili meta na poluostrvu tokom celog dana, dodao je Brovdi.
Nakon napada ranije tokom dana, višestruke eksplozije su se odrazile i na noć 20. juna, prema Telegram medijskom kanalu Krimski vetar.
Viđen je požar kako se diže iz područja Tavrijske termoelektrane u gradu Simferopolju usred aktivnih operacija ruske protivvazdušne odbrane. Prijavljen je crni stub dima nakon navodnog napada na objekat.
Kijevski nezavisni list ne može odmah da potvrdi izveštaje o noćnom napadu. Ukrajinska vojska još nije komentarisala najnoviji napad.
Snimak možete pogledati OVDE!
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