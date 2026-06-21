PAKLENE MUKE ZA RUSE NA KRIMU: Ukrajinci uništavaju srce ruske moći - Brutalni udari razaraju poluostrvo (VIDEO)

UKRAJINSKE snage bespilotnih sistema nastavile su svoju kampanju dronova iznad Krima 19. juna i tokom noći 20. juna, napadajući energetska postrojenja na poluostrvu, izvestili su ukrajinski zvaničnici.

printscreen/instagram/robert_madyar/ai generated

Komandant ukrajinskih bespilotnih snaga, Robert Brovdi, poznat kao „Mađar“, objavio je na društvenim mrežama snimak 414. brigade USF-a koja je napala podzemno skladište gasa Hlibovka na zapadnom Krimu.

Radar protivvazdušne odbrane i lokomotiva takođe su bili meta na poluostrvu tokom celog dana, dodao je Brovdi.

Nakon napada ranije tokom dana, višestruke eksplozije su se odrazile i na noć 20. juna, prema Telegram medijskom kanalu Krimski vetar.

Viđen je požar kako se diže iz područja Tavrijske termoelektrane u gradu Simferopolju usred aktivnih operacija ruske protivvazdušne odbrane. Prijavljen je crni stub dima nakon navodnog napada na objekat.

Kijevski nezavisni list ne može odmah da potvrdi izveštaje o noćnom napadu. Ukrajinska vojska još nije komentarisala najnoviji napad.

Snimak možete pogledati OVDE!