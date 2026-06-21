MUKE ZA BRAZILCE! Povredila se velika zvezda! Evo koliko će pauzirati!

Pobedu nad Haitijem, brazilska reprezentacija je platila povredom Rafinje.

Foto: AP Photo/Petr David Josek

Fudbalski savez Brazila se oglasio saopštenjem povodom stanja svog napadača.

Kapiten Barselone, Rafinja, povredio se u drugom kolu Grupe C Svetskog prvenstva protiv Haitija, a sada je podvrgnut detaljnim lekarskim pregledima.

Čelnici Saveza su saopštili da je povreda Rafinje teže prirode, pa selektor Brazila Karlo Anćeloti ne može da bude zadovoljan.

- Fudbaler Rafinja je ove subote prošao preglede magnetnom rezonancom koji su potvrdili mišićnu povredu u predelu zadnje lože desne noge. Igrač će nastaviti sa protokolom intenzivnog lečenja, pod strogim nadzorom medicinskog tima brazilske reprezentacije, sa ciljem da se oporavi i vrati aktivnostima u najkraćem mogućem roku - navodi u zvaničnom saopštenju CBF.

Potvrda o mišićnoj povredi daje do znanja da se Rafinja neće vratiti za poslednji meč grupne faze sa Škotskom, a neizvesno je da li će biti spremna za drugi deo takmičenja.

Podsetimo, Rafinja je napustio meč protiv Haitija u 40. minutu zbog povrede, a Brazil ima četiri boda pred duel trećeg kola Grupe C protiv "suknjica".

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