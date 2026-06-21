MUKE ZA BRAZILCE! Povredila se velika zvezda! Evo koliko će pauzirati!
Pobedu nad Haitijem, brazilska reprezentacija je platila povredom Rafinje.
Fudbalski savez Brazila se oglasio saopštenjem povodom stanja svog napadača.
Kapiten Barselone, Rafinja, povredio se u drugom kolu Grupe C Svetskog prvenstva protiv Haitija, a sada je podvrgnut detaljnim lekarskim pregledima.
Čelnici Saveza su saopštili da je povreda Rafinje teže prirode, pa selektor Brazila Karlo Anćeloti ne može da bude zadovoljan.
- Fudbaler Rafinja je ove subote prošao preglede magnetnom rezonancom koji su potvrdili mišićnu povredu u predelu zadnje lože desne noge. Igrač će nastaviti sa protokolom intenzivnog lečenja, pod strogim nadzorom medicinskog tima brazilske reprezentacije, sa ciljem da se oporavi i vrati aktivnostima u najkraćem mogućem roku - navodi u zvaničnom saopštenju CBF.
Potvrda o mišićnoj povredi daje do znanja da se Rafinja neće vratiti za poslednji meč grupne faze sa Škotskom, a neizvesno je da li će biti spremna za drugi deo takmičenja.
Podsetimo, Rafinja je napustio meč protiv Haitija u 40. minutu zbog povrede, a Brazil ima četiri boda pred duel trećeg kola Grupe C protiv "suknjica".
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