uživoPRENOS, TUNIS - JAPAN: Istorijski meč na SP, umešana i FIFA! Debituje novi selektor!
Sva dešavanja sa utakmice drugog kola grupe F, između Tunisa i Japana, pratite iz minuta u minut na našem portalu.
TUNIS - JAPAN 06.00
STADION: BBVA u Montereju. KAPACITET: 53.500. SUDIJA: Ištvan Kovač (Mađarska).
Iako nije pobedio u prvom kolu, čak štaviše doživeo je debakl od Švedske (1:5), Tunis je već ispisao istoriju na Mundijalima.
Afrikanci su postali prva reprezentacija koja je tokom turnira smenila selektora, pa je umesto Sabrija Lamušija, kome je uručen otkaz, ustoličen Erve Renar!
Osim toga, utakmica Tunis - Japan biće jubilarna 1.000 na svetskim prvenstvima, po čemu će takođe ostati upamćena, bez obzira na krajnji rezultat.
Što se tiče Renara, zanimljivo da je ovaj stručnjak trebalo da predvodi Saudijsku Arabiju na SP, ali je posle poraza od Srbije u prijateljskom meču, odigranom u Bačkoj Topoli, dobio otkaz. Sada će imati priliku, ipak, da bude deo Mundijala, ali na klupi afričkog tima.
Inače, pod komandom Renara je ostvaren istorijskog fudbala u Kataru. Domaćin je pre četiri godine (2022.) šokirao kasnijeg šampiona Argentinu i pobedio je u grupnoj fazi rezultatom 2:1.
Tunis će pokušati, dakle, da se oporavi od početnog šoka i pokaže da nije "zalutao" među najveće reprezentacije planete. Rival će im biti ekipa koja je iznenadila Holanđane na premijeri i remijem 2:2 pokazala da će juriti jedno od prva dva mesta.
Jasno je i da su u meču protiv afričke selekcije, Japanci blagi favoriti, ali će Kamada, Mačeda i ostali fudbaleri "zemlje izlazećeg sunca", morati da bar ponove izdanje iz duela sa "lalama", kako bi stigli do prvog trijumfa na Svetskom prvenstvu.
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