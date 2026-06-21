VELIKI TRIJUMFI: Bojan Ilievski i Tamara Danilović su pobednici „Zvezda Granda“ za 2026. godinu (FOTO)
POBEDNICI „Zvezda Granda“ za sezonu 2025/2026. su Bojan Ilievski i Tamara Danilović.
Nakon devetomesečne pevačke borbe, rada i truda mentora da kandidatima priušte najbolje za njih, konačno su trijumfovali najbolji, a to je po mišljenju žirija Tamara Danilović , a po mišljenju publike Bojan Ilievski.
Publika je izabrala da je ove sezone bio najbolji Bojanov mentor, Đorđe David.
Žiri je izabrao da je ove sezone bio najbolji Tamarin mentor, Ceca Ražnatović.
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