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VELIKI TRIJUMFI: Bojan Ilievski i Tamara Danilović su pobednici „Zvezda Granda“ za 2026. godinu (FOTO)

Dušan Cakić

21. 06. 2026. u 02:18

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POBEDNICI „Zvezda Granda“ za sezonu 2025/2026. su Bojan Ilievski i Tamara Danilović.

ВЕЛИКИ ТРИЈУМФИ: Бојан Илиевски и Тамара Даниловић су победници „Звезда Гранда“ за 2026. годину (ФОТО)

FOTO: Novosti

Nakon devetomesečne pevačke borbe, rada i truda mentora da kandidatima priušte najbolje za njih, konačno su trijumfovali najbolji, a to je po mišljenju žirija Tamara Danilović , a po mišljenju publike Bojan Ilievski.

FOTO: Novosti

 

Publika je izabrala da je ove sezone bio najbolji Bojanov mentor, Đorđe David.

FOTO: Novosti

Žiri je izabrao da je ove sezone bio najbolji Tamarin mentor, Ceca Ražnatović.

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